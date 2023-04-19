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Adabank 14. kez satışa çıkıyor

TMSF, bugüne kadar 13 kez ihaleye çıkmasına rağmen satılamayan Adabank’ı 210 milyon TL muhammen bedelle yeniden satışa çıkarıyor. 

19 Nisan 2023 Çarşamba 13:44
Adabank 14. kez satışa çıkıyor

Satışı TMSF yapacak | Adabank 14. kez satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank’taki yüzde 96,68234 oranındaki hissesi için 14. kez satış ihalesi düzenleyecek. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayıp katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre; 24 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek ihale için muhammen bedel 210 milyon TL olarak belirlendi. 

Bankanın değerleme işlemleri dünyanın önde gelen bağımsız danışmanlık şirketleri arasında yer alan Deloitte tarafından yürütüldü. 

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Son Güncelleme: 20.04.2023 00:09
Anahtar Kelimeler:
TMSFAdabank
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