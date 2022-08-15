Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Afetlere karşı dirençli kentler yaratmalıyız

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, önemli açıklamalarda bulundu: 

15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:24
Afetlere karşı dirençli kentler yaratmalıyız

Fethi Hinginar, Afetlere dirençli kentler yaratmalıyız” 

Yapı malzemesi sektörünün yenilikçi kuruluşu Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıldönümü sebebiyle şehirlerin yapılaşmasında yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek “Bugün artık sadece kentlerin depreme dayanıklı dönüşümünü sağlamak yeterli değil, aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin getirdiği olağanüstü koşullara dayanıklı ‘dirençli kentler’ inşa etmek zorundayız” dedi.

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23. yıldönümü sebebiyle kentlerin geleceğine yönelik açıklamalarda bulunarak, şehirleri bekleyen güncel tehlike ve risklerden korumak için yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu söyledi. Geçen 23 yılda deprem güvenliğine sahip bina stokunu artırmak üzere pek çok proje hayata geçmesine rağmen yeni ve daha kapsamlı adımlara ihtiyaç olduğunu belirten Fethi Hinginar, “Hızla artan kent nüfusu ve küresel iklim değişikliğinin getirdiği yeni olağanüstü koşullar dikkate alındığında sadece deprem güvenliğini konuşmak yeterli olmuyor. Orman yangınları, aşırı yağmur ve dolu yağışları, su taşkınları, heyelanlar gibi her geçen gün etkisi artan doğal afetlere dayanıklı ‘dirençli kentler’ yaratmalıyız.” dedi.

Şehirlerdeki afet riskleri arttı

Fethi Hinginar, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak tüm dünyada etkisi artan doğa olaylarının kentleri tehdit ettiğine dikkat çekerek, “Kentlerin yapılaşmasında yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Şehirlerde ortaya çıkan risk ve tehlikeleri azaltmamız, var olan risklere yenilerini ekleyecek, çevreyi olumsuz etkileyecek projelerden uzak durmamız gerekiyor. Afetlerden sonra ortaya çıkan baş edilmesi güç koşulları azaltmak için, afet öncesindeki koşulların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini unutmamalıyız” dedi.

Yapı kalitesinden taviz verilmemeli

Yapı kalitesine de dikkat çeken Hinginar, “Depreme karşı zamanla yarıştığımız bugünlerde daha nitelikli, daha kaliteli yapılar inşa etmeyi tartışırken, son dönemde inşaat finansmanında yaşanan zorluklar nedeniyle sektörün ucuz ve niteliksiz ürünlere yöneldiğini duyuyoruz. Türkiye’nin bu fırsatını kaçırma lüksü yok. Malımızı ve canımızı, ülkemizin geleceğini korumak için niteliksiz malzeme ve uygulamalardan uzak durmak, yönetmeliklerle uyumlu nitelikli kentsel dönüşümü en kısa sürede tamamlamak zorundayız.” dedi.

Çağdaş yapılaşmaya Ytong desteği

Fethi Hinginar ayrıca “Kentlerimizin, yapılarımızın çağdaş, enerji verimli, sürdürülebilir ve güvenli biçimde yeniden inşa edilerek ve güçlendirilmesi, nitelikli uygulamaların yaygınlaşması, halkımızın kültürüyle ve sosyal ihtiyaçlarıyla uyumlu, dirençli kentsel dönüşümün en kısa sürede tamamlanması için Ytong olarak çaba ve desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

 

Anahtar Kelimeler:
DepremAfetKonutKentTürk Ytong
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Qu Green Güzelbahçe| İzmir'in doğa dostu yıldızı
Qu Green Güzelbahçe| İzmir'in doğa dostu yıldızı
Motorine zam | 24 saat sonra yeniden artıyor
Motorine zam | 24 saat sonra yeniden artıyor
Emeklinin promosyon sevinci bloke oldu
Emeklinin promosyon sevinci bloke oldu
Bit pazarında pazarında vatandaşın isyanı | Erdoğan'a gönderin görsün
Bit pazarında pazarında vatandaşın isyanı | Erdoğan'a gönderin görsün
Salça tek tek satılıyor | Marketlerde gıda satışına sınırlama mı geliyor?
Salça tek tek satılıyor | Marketlerde gıda satışına sınırlama mı geliyor?
Gece yarısı hazırlıklı olun | Motorine zam geliyor
Gece yarısı hazırlıklı olun | Motorine zam geliyor
Temmuz ayı e-ticaret rakamlarında ilginç veriler
Temmuz ayı e-ticaret rakamlarında ilginç veriler
Nüfus arttı, üretim azaldı
Nüfus arttı, üretim azaldı
Motorin'e önce indirim, 24 saat sonra zam geldi
Motorin'e önce indirim, 24 saat sonra zam geldi
İBB çalışanlarına zam | Enflasyon farkı yeniden hesaplandı
İBB çalışanlarına zam | Enflasyon farkı yeniden hesaplandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim