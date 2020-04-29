Afyonkarahisar'da gidilmesi gereken 5 termal otel

Afyonkarahisar Türkiye’nin termal başkenti olarak adlandırılıyor. Eski adı Afyon olan şehir 2005 yılında Afyonkarahisar adını alıyor. Karahisar adı şehrin ortasında bulunan volkanik kayaların koyu renginden ve üstünde bulunan hisardan alıyor. Afyon sayısız medeniyete ev sahipliği yaptığı için sadece termal kaynaklar değil, tarihi yapılar, müzeler ve doğal güzellikler de barındırıyor. Afyon’da gezilecek yerler listesinde Ulu Cami, Sultan Divani’nin Mevlevihanesi, sarp kayalıklar üzerinde bulunan Afyon Kalesi, şehrin kültürel tarihini yansıtan Arkeoloji Müzesi bulunuyor. Ayrıca doğal güzellikler arasında İscehisar Peri Bacaları, Afyon Kaplıcaları ve Frig Vadisi bulunuyor. Bu güzellikler dışında tarihimizde önemli yer alan Büyük Taarruz nedeniyle bulunan Büyük Taarruz Şehitliği ve Atatürk Anıtı da ziyaret edilmesi gereken yerler arasında. Afyon termal kaynakları sebebiyle ülkemizdeki turizmin en önemli merkezlerinden biri. Oldukça lüks otellere sahip olması nedeniyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca her bütçeye uygun otel ya da pansiyon bulabilirsiniz. Afyon Termal Otelleri arasında en çok dikkat çeken 5 termal otel ise;

1. Aforia Thermal Residences

Aforia Thermal Residence rezidans konforu ve termal bir tatili bir araya getirmesi ile öne çıkan otellerden biri.

2. Dündar Termal Boutique Villa Hotel

Şifalı sularda vakit geçirirken aynı zamanda villa keyfi sürmek isteyenler için en iyi alternatiflerden biri olan bu otelde hem doğanın keyfini hem de evinizin huzurunu bir arada yaşayabilirsiniz.

3. Akrones Thermal Hotel Spa

Size yeni bir nefes aldırma vaadi ile hizmet veren bu otelde eksiksiz bir termal tatil yaşayabilirsiniz. Hem sıcak sularda vücudunuzu dinlendirebilir hem de en iyi restaurantlarda yemek yiyebilirsiniz.

4. Ng Afyon Wellness Convention

Her konuğunu tek konuğu gibi ağırlama vizyonu ile hizmet veren bu otel, Türkiye’nin 7 kalite belgesine sahip otelleri arasında bulunuyor. Keyifli bir tatil için maksimum hizmet alacağınız bu otel sayesinde evinize dinlenmiş şekilde dönebilirsiniz.

5. Korel Termal Otel Resort Clinic Spa

Afyon şehir merkezine 13 km uzaklıkta bulunan bu otelde termal havuzu, spa ve eğlenceyi bir arada bulabilirsiniz. Böylece eksiksiz bir tatil hizmeti sunan bu otel sayesinde tüm yılın yorgunluğunu atabilirsiniz.

Bu birbirinden güzel oteller arasından birini tercih edebilirsiniz. Ayrıca yapmak istediğiniz tatil ile ilgili daha fazla bilgiye Türkiye’nin tatil arama motoru neredekal.com ile ulaşabilirsiniz.