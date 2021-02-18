Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Airbus, 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı

Airbus SE (borsa sembolü: AIR) 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı ve 2021 öngörülerini paylaştı.

18 Şubat 2021 Perşembe 18:16
Airbus, 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı

Airbus, 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı

  • Olumsuz piyasa ortamında teslim edilen ticari uçak sayısı 566 
  • Finansal tablolar; erken iş adaptasyonu ve nakit tutma planının doğrudan göstergesi
  • Mali yıl cirosu 49,9 milyar Avro; Mali yıl uyarlanmış FVÖK 1,7 milyar Avro 
  • Mali yıl FVÖK (raporlanmış) -0.5 milyar Avro; hisse başına mali yıl kaybı (raporlanmış) -1.45 Avro
  • 2020 için kar dağıtımı yapılmadı  
  • Birleşme ve Satın Alma öncesi Mali yıl serbest nakit akışı ve müşteri finansmanı-6.9 milyar Avro
  • 4,3 milyar Avro Net nakit pozisyonu
  • 2021 kılavuzu yayınladı


 

Airbus CEO Guillaume Faury, “2020 rakamları Airbus’ın, havacılık endüstrisini etkileyen en zorlu krize karşı direncinin göstergesidir. 2020’deki büyük başarılarından dolayı ekiplerimize, Helicopters, Defence and Space bölümlerimizin güçlü desteğine ve ayrıca müşterilerimize, tedarikçilerimize ve ortaklarımıza Airbus’a olan bağlılıkları için teşekkür etmek istiyorum. Pandemi, yaşamları, ekonomileri ve toplumları etkilemeye devam ettikçe, 2021 yılında endüstrimiz için de birçok belirsizlik devam edecektir. Sisli bir ortamda biraz görünürlük sağlayabilmek için kılavuz hazırladık. Uzun vadede, amacımız sürdürülebilir bir küresel havacılık endüstrisinin gelişmesine öncülük etmektir” dedi.

Net ticari uçak siparişleri toplamda 268 geçen yıl bu rakam 768 adet olup adet olup, 31 Aralık 2020 itibariyle backlog 7,184 ticari uçaktan oluşmaktadır. Airbus Helicopters, dördüncü çeyrekte Alman Bundeswehr’den 31 adet NH90 ve 11 adet H160 dahil olmak üzere toplamda 268 adet net sipariş (2019: 310 adet) aldı. Airbus Defence and Space siparişlerinin değeri, yıllık bazda yüzde 39 artarak 11.9 milyar Avro’ya yükseldi. Bu, Kasım ayında Alman Hava Kuvvetleri’ne 38 adet yeni Eurofighter teslimatı için imzalanan sözleşmeyi de içermektedir.

Birleşmiş siparişler değer olarak 33.3 milyar Avro küçülmüş birleşmiş sipariş listesi 31 Aralık 2020 tarihinde 373 milyar Avro’luk bir değer göstermektedir. (2019 sonu ise 471 milyar Avro idi). Ticari uçak pazarında ki daralma ve birikim siparişe göre daha çok uçağın teslim edildiğini göstermektedir.

Ticari uçak olarak yüzde 34 oranında daha az teslimat gerçekleşti. 38 adet A220, 446 adet A320 Ailesi, 19 adet A330, 59 adet A350 ve 4 adet A380 olmak üzere toplamda 566 adet ticari uçak teslim edildi (2019: 863 adet uçak). 89’u Aralık ayında olmak üzere 2020 yılının dördüncü çeyreğinde toplamda 225 adet ticari uçak teslim edildi. 

2020 yılında Airbus Helicopters, 300 adet (2019: 332 adet) teslimat gerçekleştirdi ve gelir yaklaşık olarak yüzde 4 arttı. Bu, avantajlı bir ürün yelpazesinin ve hizmetlerdeki büyümenin bir yansımasıdır. 

Airbus Defence and Space gelirleri yaklaşık yüzde 4 oranında azaldı, bu da Covid-19’un Uzay sistemleri üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır.

Küresel iş ortamı göz önüne alındığında, 2020 için herhangi bir kâr payı önerilmeyecektir. Bu karar, net nakit pozisyonunu koruyarak ve durum değiştikçe uyum sağlama yeteneğini destekleyerek şirketin mali direncini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Airbus Hakkında         

Airbus, güvenli ve birlik içinde bir dünya için sürdürülebilir havacılığın öncüsüdür. Şirket, havacılık, savunma ve bağlantılı hizmetlerde en verimli ve teknolojik olarak gelişmiş çözümleri sunmak için sürekli olarak yenilik getirmektedir. Ticari uçaklarda Airbus, en modern ve yakıt tasarruflu uçakları sunmaktadır. Airbus aynı zamanda savunma ve güvenlik alanında Avrupa lideri ve dünyanın önde gelen uzay şirketlerinden biridir. Helikopter sektöründe ise Airbus, dünya çapında en verimli sivil ve askeri helikopter çözümlerini sunmaktadır.

Airbus uzay teknolojisi Mars’a ulaştı
Airbus uzay teknolojisi Mars’a ulaştı
Biyokütle orman gözlem uydusu hazırlanıyor
Biyokütle orman gözlem uydusu hazırlanıyor
Skynet 6A, ön tasarım inceleme aşamasını başarıyla geçti
Skynet 6A, ön tasarım inceleme aşamasını başarıyla geçti
Airbus ve ESA, ISS operasyonlarını sürdürmek için anlaşma tazeledi
Airbus ve ESA, ISS operasyonlarını sürdürmek için anlaşma tazeledi
Sentinal-6A için ses testleri başladı
Sentinal-6A için ses testleri başladı
Airbus, COVID-19 virüsüne karşı tedbirlerini güncelledi
Airbus, COVID-19 virüsüne karşı tedbirlerini güncelledi
Pegasus'un ikinci "A321 Neo"su filoya katıldı
Pegasus'un ikinci "A321 Neo"su filoya katıldı
Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı
Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı
Anahtar Kelimeler:
Airbus2020 Finansal Veriler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turist sayısı 5 milyona düştü
Turist sayısı 5 milyona düştü
Case IH, JX50E model yeni yerli traktörünü tanıttı
Case IH, JX50E model yeni yerli traktörünü tanıttı
Bal antibiyotikten daha etkili 
Bal antibiyotikten daha etkili 
EİB | Türk doğal taşı Ortadoğu’da mega projeleri süsleyecek
EİB | Türk doğal taşı Ortadoğu’da mega projeleri süsleyecek
Küresel ısınma | Sıfır Karbon | Yeşil Mutabakat
Küresel ısınma | Sıfır Karbon | Yeşil Mutabakat
Fashionist 2021, Moda ve Hazır Giyim Fuarı online açılacak
Fashionist 2021, Moda ve Hazır Giyim Fuarı online açılacak
İktisat Mezunları Ne İş Yapar? Maaşları Ne Kadar?
İktisat Mezunları Ne İş Yapar? Maaşları Ne Kadar?
Göbeklitepe'ye dikilen monolit için güvenlik önlemi
Göbeklitepe'ye dikilen monolit için güvenlik önlemi
Ünlü Gurme | Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak
Ünlü Gurme | Pastırma Sucuk Yemeyen Kalmayacak
EGD | Sanayi odası başkanları ‘Hukuk reformu’ istedi 
EGD | Sanayi odası başkanları ‘Hukuk reformu’ istedi 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim