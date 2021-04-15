Airbus, Beluga filosunun çevre üzerindeki etkisini daha da azaltıyor

Airbus, super nakliye uçağı Beluga ile Broughton (Birleşik Krallık) tesisinden ilk uçuşunu sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) ile gerçekleştirdi. Airbus, bu uçuşla endüstriyel operasyonlarını karbonsuzlaştırma hedefinde önemli bir adım atmış oldu.

Beluga filosu ile Toulouse, Hamburg ve Bremen’e uçak kanatları taşımacılığı gerçekleştirilen Airbus Kuzey Galler tesisi, sürdürülebilir havacılık yakıtı ile taşımacılıkta bir ilki gerçekleştiren Hamburg'dan sonra ikinci Airbus Avrupa tesisi oldu. Hamburg 2019 yılı sonunda kargo taşımacılığında havacılık yakıtını ilk kullanan tesisti.

“Kısmen SAF ile beslenen Broughton’dan bir Beluga kargo uçağının bu ilk uçuşu, Airbus’ın endüstriyel operasyonlarını karbonsuzlaştırma hedefinde önemli bir kilometre taşını işaret ediyor.” dedi.

“Airbus olarak ticari uçuşlarda %100 SAF potansiyeline yönelik devam eden araştırmalarımıza da bakıldığında, kendi operasyonlarımızda fosil yakıtları azaltmak, endüstriyel karbon ayak izinin etkisini azaltma ve genel olarak havacılık sektörü için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma taahhüdümüzün altını çiziyor." diye ekledi.

Sürdürülebilir havacılık yakıtları şu anda yetkililer tarafından ticari uçuşlarda yüzde 50’ye kadar kullanım için onaylandı. Broughton’dan parça taşıyan Beluga filosu, başlangıçta, önümüzdeki üç ay içinde CO2 emisyonlarını 400 tondan fazla azaltacak şekilde ayarlanmış yüzde 35 fosil olmayan yakıt karışımı ile uçuş yapacak.

Beluga filosu tarafından kullanılan SAF, sürdürülebilir hammaddelerden yemeklik yağ gibi üretiliyor ve Air bp tarafından Airbus’ın Broughton ve Hamburg’daki tesislerine tedarik ediliyor.

Broughton Beluga Tesisi Müdürü Andy Owen “Sürdürülebilir havacılık yakıtlarının Airbus tesislerinde aşamalı olarak konuşlandırılması, karbonsuzlaştırma yol haritamızın önemli bir parçası. Broughton’un, Beluga filosu operasyonlarında SAF’yi kullanan ikinci Airbus tesisi olmasından gurur duyuyoruz.” dedi.