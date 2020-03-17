Airbus, COVID-19 virüsüne karşı tedbirlerini güncelledi

Amsterdam, 17 Mart 2020 - Airbus SE, dünya genelinde COVID-19 virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu durumun, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve operasyonlar ve iş planlarına yönelik etkisi sürekli olarak değerlendiriyor.

Fransa ve İspanya’da COVID-19 pandemisine karşı uygulamaya konulan yenş tedbirleri takiben Airbus, önümüzdeki dört gün boyunca Fransa ve İspanya tesislerinde üretim ve montaj faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu, yeni çalışma koşulları altında operasyonların verimliliğini arttırırken, hijyenik ortamda sıkı sağlık ve güvenlik koşullarının yaratılması için yeterli zaman sağlayacaktır. Söz konusu ülkelerde şirket, mümkün olan her yerde evden çalışma uygulamasını maksimize etmeye devam edecek.

Bu kararın operasyonları üzerindeki etkisini en aza indirmek için müşterileri ve tedarikçileri ile birlikte çalışan Airbus, bu tedbirleri ortakları ile koordineli olarak uygulayacak.

Airbus, en son gelişmeler doğrultusunda işyeri güvenlik önlemleri ve seyahat tedbirlerini içeren bilgileri, çalışanlarına, müşterilerine ve ziyaretçilerine güncel olarak aktarmaktadır.

Airbus, Dünya Sağlık Örgütü ve ulusal sağlık otoritelerinin tedbir ve uygulamalarını yakından takip etmektedir.