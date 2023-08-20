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Akaryakıt fiyatları vatandaşın canını yakacak

Geçtiğimiz hafta başında motorinde yapılan indirim, ateşi söndürmeye yetmedi. Yeniden gelen zamların ardından piyasayı yakından takip eden siyasilerden uyarılar gelmeye başladı

20 Ağustos 2023 Pazar 22:11
Akaryakıt fiyatları vatandaşın canını yakacak

Akaryakıt fiyatları vatandaşın canını yakacak


Türkiye'yi kasıp kavuran derin yoksulluğun içinden çıkma çabaları devam ederken, yakın geçmişin hatalı ekonomi politikaları, halkın üstündeki yükü ağır vergiler dayanılmaz hale geldi. Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili karar sürecinde döviz fiyatlarında hafta başından itibaren yaşanması beklenen yüksek dalgalanma piyasalarda tedirginlik yaratırken, asıl ciddi tehlikenin akaryakıt fiyatlarına yansımasından endişe ediliyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt fiyatlarının sonbaharla birlikte 50 lirayı bulabileceğinin belirtildiğini kaydetti. "Akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeninin uluslararası piyasaların etkisi olduğu görüşü gerçeği yansıtmıyor" diyen Akın, artışın en büyük nedeninin Türk lirasındaki değer kaybı olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son dönemde peş peşe büyük zamlar yapılan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Akın açıklamasında akaryakıt fiyatlarının seçimden bu yana geçen üç ayda iki katına çıktığına dikkat çekti.

Akaryakıt zamlarının; başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde üretim maliyetlerinin artmasına ve enflasyonun da yükselmesine neden olduğunu vurgulayan Akın açıklamasında şunları söyledi:

“SEÇİMDEN BU YANA DURMADAN ARTIYOR”

“Seçimin yapıldığı 14 Mayıs’ta benzinin litre fiyatı 19 lira 81 kuruş; motorinin litre fiyatı ise 18 lira 58 kuruş olarak pompaya yansıyordu. AK Parti iktidarı seçim öncesi Gabar’da bulunan petrol ile akaryakıt ürünlerinde yerli üretimin artacağı ve fiyatların ucuzlayacağı yönünde algı da yarattı. Ancak bugün gelinen noktada bütün sektörlerde temel bir girdi olan akaryakıt fiyatları seçimden bu yana üç ayda durmadan artıyor.

Benzin ve motorinin fiyatları üç ayda ikiye katlandığını söyleyen Akın, mevcut ekonomi verilerinin bu artışın daha da süreceğini gösterdiğini ifade ederek "Türk lirasında değer kaybı sürdükçe akaryakıt fiyatları daha da zamlanacak. Özellikle önümüzdeki sonbahar döneminde akaryakıt fiyatlarının 50 lirayı bile geçebileceği belirtiliyor" değerlendirrmesinde bulundu.

“ARTIŞIN EN BÜYÜK NEDENİ TÜRK LİRASINDAKİ DEĞER KAYBI”

"Akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeninin uluslararası piyasaların etkisi olduğu" görüşünün gerçeği yansıtmadığını belirten Akın, "Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında belirleyici olan brent petrolün fiyatı 14 Mayıs’ta 78 dolar düzeyindeyken, bugün 84 dolara işlem görüyor. Başka bir deyişle brent petrol fiyatındaki artış yüzde 7,6 oranıyla sınırlıyken, Türkiye’deki akaryakıt fiyatı neredeyse yüzde 100 oranında arttı. Bu veriler dikkate alındığında akaryakıt fiyatlarındaki artışın en büyük nedeninin Türk lirasındaki değer kaybı olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

"ENFLASYONDA DOMİNO ETKİSİ YARATACAK”

Akaryakıt zamlarının başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde temel bir girdi olduğu için üretim maliyetlerinin artmasına neden olduğuna dikkat çeken Akın, sözlerini "Üretim maliyetlerinin artması çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Başka bir deyişle akaryakıt zamları enflasyonda domino etkisi yaratacak. Litrede yaklaşık 6 liralık artış Temmuz 2023’te tarihi bir enflasyona neden olmuştu. Şimdi ağustos ayında da yapılan akaryakıt zamları enflasyonu daha da yükseltecek" diyerek bitirdi.

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