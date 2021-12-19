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Akaryakıt zam üstüne zam yiyor | Daha büyüğü yolda

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında sürekli değer kaybı, akaryakıt fiyatlarını alt üst etti. Benzin ve motorine yeni zamlar yoldu

19 Aralık 2021 Pazar 16:25
Akaryakıt zam üstüne zam yiyor | Daha büyüğü yolda


Akaryakıt zam üstüne zam yiyor | Daha büyüğü yolda


Akaryakıt sektörünün önde gelen temsilcileri Türk Lirası'nın önlenemeyen erimesi karşısında harekete geçti. Yeni zam dalgası hafta içinde pompalara yansıyabilir. Dağıtım şirketlerinin ve bayiler kâr paylarının artırılması için enerji yönetimine talepte bulunduğu ifade edildi.

Akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayiler, satılan her litre benzin, motorin ve LPG’den (otogaz) aldıkları payın artırılması için harekete geçtiği iddia edildi. Sektör dernekleri, enerji yönetimiyle yaptıkları görüşmede, bu konudaki taleplerini ilettiği ifade edildi.

Son zamlar sonrasında marjların eridiğini belirten sektör, enflasyon oranında marjların düzenlenmesini gündeme getiriyor. Marjlarda yapılacak artış, akaryakıt fiyatlarının da artması anlamına geliyor. Enerji yönetiminin, peş peşe zamların geldiği bir dönemde şimdilik marj artışına mesafeli yaklaştığı ifade edildi.

95-100 KURUŞ DOLAYINDA...

İCT Media'nın haberine göre sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarının hızla yükseldiğini, buna karşılık kâr marjlarının yerinde saydığını ve sektörün varlığını sürdürecek bir tutarın gerisinde kaldığını belirtti. Sektör, akaryakıt dağıtım şirketi ile bayi toplam kâr marjının 95-100 kuruş dolayında olduğunu ifade ederek, “Bunun yüzde 55’ini bayi alıyor. Gerisi, dağıtım şirketine kalıyor. Artan maliyetler nedeniyle bu paylar yetersiz kaldı. Sektörün varlığını sürdürmesi ve ticaretin devam etmesi için payların artışı önemli” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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