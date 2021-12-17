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Akaryakıt zamları cepleri yakacak | İstasyonlarda zam kuyruğu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) motorine 1,14, benzinde 0,69, LPG'ye 0,70 kuruş zam geldiğini duyurdu

17 Aralık 2021 Cuma 20:38
Akaryakıt zamları cepleri yakacak | İstasyonlarda zam kuyruğu

Akaryakıt zamları cepleri yakacak | İstasyonlarda zam kuyruğu


Vatandaş dolar kurunda önlenemeyen yükselişin ardından gelen zamlara izlemekte zorlanıyor. Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG'ye değişen oranlarda zam geldi. En son 3 gün önce yapılan zamların ardından bugün açıklanan yeni fiyatlar öncesi benzin istasyonlarında kuyruklar oluşmaya başladı.


Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacak.

ZAMLARIN ARDINDAN SON FİYATLAR

Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek.

LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek.

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