Akaryakıt zamları cepleri yakacak | İstasyonlarda zam kuyruğu



Vatandaş dolar kurunda önlenemeyen yükselişin ardından gelen zamlara izlemekte zorlanıyor. Gece yarısından sonra benzin, motorin ve LPG'ye değişen oranlarda zam geldi. En son 3 gün önce yapılan zamların ardından bugün açıklanan yeni fiyatlar öncesi benzin istasyonlarında kuyruklar oluşmaya başladı.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



18/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 1,14

Benzinde 0,69

LPG’de 0,70 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) December 17, 2021



Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı motorinde 1 lira 14 kuruş, benzinde 69 kuruş, oto gazda 70 kuruş zamlanacak.

ZAMLARIN ARDINDAN SON FİYATLAR

Böylece benzinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,97 TL'den 11,66 TL’ye, İstanbul'da 10,92 TL'den 11,61 TL’ye, İzmir'de 10,99 TL'den 11,68 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak Ankara'da 10,36 TL’den 11,50 TL’ye, İstanbul'da 10,30 TL’den 11,44 TL’ye, İzmir'de 10,38 TL’den 11,52 TL’ye yükselecek.

LPG’nin litresi Ankara’da 8,05 TL’den 8,75 TL’ye, İstanbul’da 8 TL’den 8,70 TL’ye ve İzmir’de 7,88 TL’den 8,58 TL’ye yükselecek.