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Akbank, deprem bölgesindeki vatandaşların borçlarını erteledi

Akbank, Elazığ depreminden etkilenen çevredeki müşterilerinin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyeceğini açıkladı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 18:28
Akbank, deprem bölgesindeki vatandaşların borçlarını erteledi

Akbank, deprem bölgesindeki vatandaşların borçlarını erteledi


Akbank, Elazığ depreminden etkilenen çevredeki müşterilerinin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyeceğini açıkladı.

Akbank, Elazığ depremi ardından zor günler geçiren bölgedeki bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde, kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor. Ayrıca KOBİ müşterilerinin de yine talep etmeleri durumunda, kredi geri ödemeleri veya taksitleri 3 ay süreyle faizsiz ertelenecek.

Bunun yanı sıra; depremden yoğun olarak etkilenen bölgedeki Akbank şubelerinde müşterilerin tüm kanallardan yapacağı EFT, havale ve swift işlemleri ile bu şubelerdeki hesaplara gelen havalelerde 1 ay süresince göndericilerden ücret alınmayacak. Ayrıca Elazığ şubelerindeki Akbank müşterilerinin ortak ATM kullanımları da yine 1 ay ücretsiz olacak.

Bölgede kesintisiz hizmetlerini sürdüren Akbank, ayrıca deprem bölgesinde gezici şubesiyle de hizmetlerini destekliyor.


 

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