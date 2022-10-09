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Akbank Limit sorunu nihayek çözüldü, kayıtlar normale dönüyor

Kredi kartlarından mükerrer çekim yapılması sorunu yaşayan Akbank, limit problemlerinin çözüldüğünü açıkladı. "Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir" denildi.

09 Ekim 2022 Pazar 17:51
Akbank Limit sorunu nihayek çözüldü, kayıtlar normale dönüyor

Akbank Limit sorunu nihayek çözüldü, kayıtlar normale dönüyor


Akbank’ın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde dün yaşanan teknik arızayla ilgili yeni açıklama yapıldı. Bankanın sosyal medya hesabından ve e-posta ile yapılan paylaşımda "Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunları çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz" denildi.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar sorunun devam ettiğine ilişkin paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Akbank müşterileri, dün kredi kartı işlemlerinde taksitlerin iki kez çekilmesi gibi bir sorunla karşı kaldıklarını belirtti. Paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Akbank sorunu doğruladı ve aksaklığın giderilmesi için çalışıldığını açıkladı. 

Anahtar Kelimeler:
AkbankAkbank Kurumsal
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