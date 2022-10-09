Akbank Limit sorunu nihayek çözüldü, kayıtlar normale dönüyor

’ın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde dün yaşanan teknik arızayla ilgili yeni açıklama yapıldı. Bankanın sosyal medya hesabından ve e-posta ile yapılan paylaşımda "" denildi.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılar sorunun devam ettiğine ilişkin paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Akbank müşterileri, dün kredi kartı işlemlerinde taksitlerin iki kez çekilmesi gibi bir sorunla karşı kaldıklarını belirtti. Paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Akbank sorunu doğruladı ve aksaklığın giderilmesi için çalışıldığını açıkladı.