Akbank UniChallenge+ gençleri 'Dijital ile buluştu

IAB tarafından 2015 yılından beri düzenlenen ve 5 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen AkbankUniChallenge+ Dijital Öğrenci İşleri Eğitim Kampı, iki yıllık online aranın ardından bu yıl UniChallengerlar ile tekrar fiziksel ortamda buluştu. Etkinliğe 2 hafta boyunca Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

13-24 Haziran tarihleri arasında fiziksel olarak düzenlenen iki haftalık kampa Türkiye genelinden yapılan başvurular arasından IAB Eğitim Yürütme Kurulu tarafından seçilen 45 üniversite öğrencisi ve yeni mezun katıldı. Akbank tarafından verilen brief doğrultusunda hazırlanan sunumlar arasından ilk 3’e giren ekipler IAB üyesi firmalarda 1 aylık staj imkânı elde etti.

8. kez yapılan UniChallenge+, Akbank’ın geçen yıl hayata geçirdiği ve gençlere, geleceğin yetkinliklerini kazandırmak üzere farklı alanlarda eğitimler sunan Akbank Gençlik Akademisi desteğiyle yapıldı. Başvurular arasından programa seçilen öğrencilerin 20’si Eskişehir’den, 15’i İstanbul’dan, 3’ü Kocaeli’nden katılırken 2’şer öğrenci Bursa ve Konya’dan, 1’er öğrenci ise Antalya, Erzurum ve Sakarya’dan dahil oldu.

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfları ile yeni mezun öğrenciler UniChallenge’da iki hafta boyunca toplam 30 eğitmen/konuşmacıyla bir araya gelerek, dijitali sektör profesyonellerinden dinleyerek ekosistemi yakından tanıma fırsatı buldular. Medya planlama, sosyal medyada içerik yönetimi, marka oluşturma, influencer pazarlaması, video reklamlar, Metaverse gibi sektörel konuların yanı sıra çeşitli kariyer oturumlarıyla da “Dijital Reklamcılık” sektörüne kendilerini nasıl hazırlayacaklarınınyollarını keşfettiler.

Ayrıca sektörün önde gelen isimlerinin yer aldığı “Üniversiteden Sonra Bizi Neler Bekliyor?” paneli, bu yıl fiziksel olarak gerçekleşirken, geçmiş dönem UniChallenge mezunları da deneyimlerini bu yılki katılımcılarla paylaştı. UniChallengerlar derslerin yanı sıra aynı zamanda mentorlarıyla birlikte beş kişilik gruplar halinde sunumlarını hazırladılar.



5. kez Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen eğitimin bu yılki Kariyer Sponsoru PublicisGroup Türkiye olurken, eğitim tanıtım çalışmaları EngageIstanbulby Havas tarafından hazırlandı. Eğitimin Ödül Sponsoru Hopi’nin yanı sıra Jacobs, LittleCeasers Pizza ve PepsiCo Tedarik Sponsorluğu olarak destek verdiler.

Yapılan sunumlar sonrası 9 grup arasından seçilen ilk 3 ekip üyeleri:

Birinci Ekip - Grup 8

Sezer Türkyılmaz - Marmara Üniversitesi

Şevval Yalın - Anadolu Üniversitesi

Timur Temel - Kocaeli Üniversitesi

Umut Koç - Anadolu Üniversitesi

Mentor: Sinan Çilek

İkinci Ekip - Grup 1

Armağan Altıntop - Anadolu Üniversitesi

Ayşe Nur Akyüz - Marmara Üniversitesi

Ceren Diktaş - Kocaeli Üniversitesi

Fatih Özkan - Akdeniz Üniversitesi

Melis Akbulut - Anadolu Üniversitesi

Mentor: Barın Özgirgin

Üçüncü Ekipler:



Grup 7Özlem Türkoğlu - Anadolu ÜniversitesiSeher Kaplan - İTÜSerra Çıyrak - İstanbul Ticaret ÜniversitesiŞevval Cengiz - Marmara ÜniversitesiÜlkü Selcen Durmuş - Anadolu ÜniversitesiMentor: Serpil Şahin

Grup9

Mert Gayretli - KTO Karatay Üniversitesi

Sena Arıbaş - Anadolu Üniversitesi

Suha Akkaş - Anadolu Üniversitesi

Ufuk Mert Ergenay - Kocaeli Üniversitesi

Mentor: Yerda Ergün



Katılımcılardan bazıları program ile görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

Batuhan Durtaş / Boğaziçi Üniversitesi:

“Ben birkaç yıldır hem kendi çabalarım hem okulumdaki sertifika programı yoluyla reklamcılık üzerine bir şeyler öğreniyordum ama fark ettim ki bunlar bana nasıl üreteceğimi UniChallenge ise nasıl düşüneceğimi öğretip eğitimimim bütün hale gelmesini sağladı.”

Eda Keçeci / KTO Karatay Üniversitesi:

“Kelimelere sığmayacak bir deneyimdi benim için... Sektöre adım atacak her öğrencinin üniversite eğitiminin yanında unichallenge eğitiminden de geçmesi gerektiğini düşünüyorum. 2 haftaya yılların eğitimi ve deneyimi preslenmişti resmen, eli boş olarak dönen bir kişi bile olduğunu sanmıyorum. ilk gün düşünülen 15 gün nasıl geçecek, ‘bu kadar süre ne yapacağım’ tedirginliği yerini son gün ‘15 gün nasıl geçti, burdan sonra ne yapmam gerekiyor’a bıraktı. Her şey için çok teşekkür ederim, sektöre dair heyecanımın altına bir kıvılcım daha attınız...”

Ege Mukan / Anadolu Üniversitesi:

“Gönlünde reklamcılık ve dijital pazarlama geçen herkesin yaşaması gereken bir deneyim. Sektörün deneyimli isimlerini böyle tek çatı altında bulmak, toplamak kolay değil. Gözünüzü korkutmayın, başvurun, siz de bizim gibi unutulmaz anlar yaşayın.”

Fatih Özkan / Akdeniz Üniversitesi:

“UniChallange ilk adımlarını atacak olan bir bebeğin ellerinden tutan anne baba gibi aslında. Sektöre yeni adım atacak olan gençlerin ellerinden tutarak onları girecekleri atmosfere hazırlamakla kalmıyor 2 haftalık yoğun bir program ile muhteşem bir bilgi birikimi oluşturuyor.”

Sena Arıbaş / Anadolu Üniversitesi:

“4 yıldır üniversite eğitiminde öğrenmediğim şeyleri öğrenerek bana bambaşka bakış açıları kazandırdı. Boğaziçi Üniversitesi’ne gidiyor olmak ve sektörden insanlarla birebir tanışma imkanı elde etmek müthiş bir deneyimdi herkes bizlerle birebir ilgilendi. İyi ki gelmişim, bir ajans içinde kendimi nerede görmek istediğimi anladım.İstanbul'dan korkan ve buraya ilk defa gelen biriyim, bir telefon uzağımda güvendiğim birilerinin olduğunu bilmek bu korkuyu yenmemi sağladı. Her sey harikaydı nolur beni bi daha UniChallenge'a alın 12 ay Kilyos'tan gelir giderim söz.”

Timur Enes Temel / Kocaeli Üniversitesi:

“UniChallenge, ilk başta "ne kadar etki edebilir ki", devamında "etki ediyor galiba" ve en sonunda "iyi ki" dediğiniz bir eğitimmiş meğer. Ayrıca, kaç farklı üniversiteden kaç farklı insanla 2 haftada çok güzel kaynaştık ve bundan sonraki kariyer hayatımızda birbirine destek sağlayacak birçok kişi biriktirdik. Eğitmenlerin deneyim ve profesyonelliğine hiç değinmiyorum bile, gelin görün size neler katıyorlar…”