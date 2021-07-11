Akçay otel fiyatları ile ailecek tatilin en ideal merkezi



Bir yanda deniz, diğer yanda Türkiye'nin göz bebeği - oksijen deposu tarih ve kültür merkezi Kaz Dağları, tabiatı ve sessizliğiyle Balıkesir Akçay, tatil için yola çıkmaya hazırlananları bekliyor. Denizlerimizin kabusu haline gelen müsilaj kabusunun yaşanmadığı temiz denizi ve plajlarıyla göz dolduran Akçay, makul fiyata tatil arayanlar için oldukça ideal.

Türkiye'nin sessiz sakin nadir tatil beldelerinden biri olarak öne çıkan Akçay'da konaklama tesislerinin uyguladığı fiyat politikası kalabalık ailelere nefes aldırıyor. Akçay'ın önemli turizm yatırımcılarından Sedir Otel'in sahibi Yusuf Aslan, bölgenin yılın dört mevsiminde ziyaretçi çekebilecek özelliklere sahip olduğunu belirterek "Yaz turizmine odaklanmak yerine her mevsim Akçay'ın kendine has güzelliğini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz" diyor.



Koronavirüs salgını sırasında bölgedeki tüm otellerin pandemi şartlarına göre yeniden organize olarak 2021 yılı turizm sezonuna hazırlandığını söyleyen Yusuf Aslan 'Çok zor bir dönemi geride bırakıyoruz. Salgın sonrası sosyal mesafe ve temizlik kurallarımızı en üst düzeye çıkardık. Pandemi boyunca Akçay iyi bir sınav verdi. Gelecek olan misafirlerimizi güvenilir hijyeni sağlanmış ortamda ağırlamaya hazırlanıyoruz. Fiyatlarımızda geçen yıla göre bir değişiklik olmadı. Sedir Otel geleneksel kalitesinden taviz vermedi, şimdiye kadar tüm müşterilerinden 10 puan alan tek konaklama tesisiyiz bununla haklı olarak gurur duyuyoruz" dedi.

Bu arada hemen hemen her bütçeye uygun tatil ve dinlenme seçeneği sunan Akçay otelleri yaz ayı boyunca temiz plajları ve denizi ile alternatif rota arayanların uğrak yeri haline geliyor.

Akçay'da otel fiyatları nedir?

Akçay esnafının uygun fiyat politikası ilçeye gelenlerin sayısını ve memnuniyetini artırırken, ilçe çevresine yeni konaklama tesislerinin yapımı her geçen gün artıyor.Halen Akçay ve çevresinde 65 otel, 45 pansiyon, 36 denize sıfır konumda iyi durumda otel, 26 apart, 11 butik otel bulunurken son yıllarda sayıları artan çok sayıda kiralık yazlık villa, bölgenin turizm potansiyelini canlı tutuyor.

Ege, Akdeniz bölgelerinde yer alan konaklama tesislerine göre Akçay'daki otel fiyatları oldukça cazip durumda. 600 TL ile 100 TL arasında değişen otel fiyatları misafirlerine yemek, kahvaltı, internet, plaj ya da havuz gibi ek imkanlar sunuyor. Tek kişilik tatil planı yapanlar için pansiyonlar oldukça avantajlı. Bölgede turistik tesislerin büyük bölümünde şezlong ücretinin alınmadığını, belediyenin bu konuda koyduğu yasağı uygulayan çok sayıda otel ve pansiyon olduğunu belirtmekte fayda var.

Belde merkezi ile denize yakın otel, motel ve pansiyonların farklı fiyatlar uyguladığını göz önüne alırsek, denize en yakın konumlardaki tesislerde günlük konaklama ücreti en alt limit 2021 yılı için 200 liraya oda bulunabilirken, daha iç kesimlerde 100 liraya kadar gecelik konaklama ücretine müşteri kabul eden mekanlar da mevcut.

AKÇAY PLAJLARI NE DURUMDA

Akçay beldesi Edremit'e 9 km mesafede yer alıyor. Akçay sahil şeridi neredeysi tamamen denize girilebilecek durumda plajı ile bölgenin en gözde yeri.

Sarıkız Plajı, Belediye Halk Plajı ve Zeytinli Belediyesi halka açık üç önemli plaj. Yeni Mahalle Halk Plajı, Akçay Halk Plajı ve Melek Hanım Sitesi Plajı bölgedeki mavi bayrak ödüllü plajlar olarak öne çıkıyor. Akçay Turban Tatil Köyü Plajı ücret karşılığı son yıllarda kısmen halka açılmış durumda.

AKÇAY'DA NERELERE GİDİLİR?

Akçay ve çevresi, Türkiye'nin geleneksel motiflerini, renklerini hala canlı olarak yaşatan köy ve yerleşim yerleri ile tanınır.

Selim Kudar tarafından kurulan Türkiye'nin ilk özel etnoğrafya müzesi Tahtakuşlar, Türk tarihinin zenginliğine tanık olmak isteyenlerin uğrak yeri haline gelmiş. Akçay'a 5 km mesafede Tahtakuşlar Etnografya Müzesi, Orta Asya´dan, Türkiye´ye göç eden Konar-Göçer Türk boylarının ilginç ve özgün kültür varlıklarını sergiliyor.

Şahinderesi Kanyonu Akçay'a gelenlerin mutlaka uğradığı yerlerin başında gelir. Bu arada Akçay beldesine sadece 3 km uzaklıkdaki Çağlayan; Kızılkeçili Köyü içinde olup, Kültür Bakanlığı´nca tescillenmiş 800 yıllık bir çınar ağacına sahip.

Akçay'a 8 km mesafedeki Güre Gelinçamı Piknik alanı'na; Güre´den itibaren yeni açılan yol ile daha kolay bir şekilde ulaşılabiliyor ve her yıl Güre Belediyesi´nce yapılmakta olan Sarıkız etkinliklerinin bir bölümü burada gerçekleşiyor.

Akçay'a 5 km mesafedeki Sutüven; Zeytinli beldesi sınırları içinde olan piknik alanı, manzaralı teraslara ve oyun alanlarına sahip. Alanda 8 m yükseklikten dökülen ve yörenin adı ile anılan Sutüven Şelalesi bulunuyor.

Akçay'a 7 km mesafedeki Hasan Boğuldu; Sutüven piknik alanından sonra geliyor ve ünlü şelalesi ile birlikte içinde pek çok balığın bulunduğu bir gölcüğe ev sahipliği yapıyor.