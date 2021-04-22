Akıllı Restoranlarda Pizzalar Soğumadan Sofrada Olacak

Teknolojinin hayatımıza fazlası ile girdiği bu dönemde Hazır Gıda Sektöründeki zincir markalarda 3S Kuralı (SMART STORE SYSTEM) kaçınılmaz görünüyor. Geleceğin mutfakları; çok fonksiyonlu ve tüm dünya ile bağlantılı sosyal bir alan olacak. Mutfaklar, gelecekte yemek pişirilen alanlar olmaktan çıkıp; akıllı ev aletleriyle birlikte tüm hayatın organize edildiği, mutfak alışverişlerinin yapılabildiği teknolojik alanlara dönüşecek. Bu teknolojileri işletmelerin mutfaklarına aktarmak verimliliği ve sürdürebilirliği artıracak.

Türkiye'nin En Akıllı Restoranları Hazırlanıyor

Ülkemizde; akıllı sistem kullanan restoranları oluşturabilmek için öncelikle, dünyada kullanılan tüm teknolojilerin bir araya getirildiği, masa başından yönetilebilen, az çalışanlı, verimli işletmeler oluşturulacak. Bu sitem ile çalışan herkes bir nevi şef statüsünde, hata yapmadan her ürünü kolayca hazırlayabilecek. Temasın en aza indirildiği yeni restoran zinciri halkasında, tüketicinin yemek tercihleri ve kişiye özel ürünleri ön plana çıkıyor.

YORUMLAR VE BEĞENİLER RESTORANLARI YÖNLENDİRECEK

Gastronomi ve Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci; “Tüm restoranlar ve mutfak gereçleri, sanayi yapay zekâ destekli ürünleri bütünleşik bileşik sisteme geçiriyor. Akıllı restoranlar zincirinde, üretimin her aşamasından, tüketicinin sofrasına ulaşım sürecine kadar, pizzalar sistem ve müşteri tarafından takip edilerek; tüm tercihlere, çeşitliliğe beraber karar verilecek. Örneğin vegan bir müşteri, pizzada ana bileşenler dışındaki tüm ara malzemelere kendisi karar vererek, kendine özel pizzasının akıllı sistem üzerinden üretilmesini sağlayacak.”

Karar verici müşteri olacak, kendi deneyimleri ile kendi damak tadına en uygun ürünü üretecek.

Ürünlerin detayları kişiselleştirilecek ancak bu konuda edinilen tecrübeler genelleştirilecek.

Sisteme sipariş vermek için giren müşteri, adeta kendi evinin mutfağında yemek yaptığını hissedecek.

Bu tercihlerin oluşturduğu keşifleri çevresine tavsiye edebilecek, yemek yemeyi ve sosyal paylaşımları daha anlamlı hale getirecek.

Zaman içerisinde insanların tercihleri ve damak tatları sayesinde yapay zekâ yeni ürünler geliştirecek.

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci, yeni sistemin tam bir otomasyon olduğunu belirterek; "Akıllı restoranlarla Covid-19 salgını ile mücadeleye önemli bir katkı sağlıyoruz. Akıllı restoranlarda menü içerikleri ve sipariş ödeme sistemi artık mobil telefonlar üzerinden aynı anda yapılacak. Bu sistem sadece paket servislerde değil, masa servislerinde ve gel-al modelinde de uygulanacak. Restoranlara dokunmatik ekranlar üzerinden sipariş ve ödeme sistemleri konulacak.” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü; "Dokunmatik ekranlardan müşteri siparişini kendi seçip ödemeyi kendi yapacak, sadece nakit seçeneğinde pizzasını teslim alırken nakit ödeme alınacak.”



RESTORAN OTOMASYON SİSTEMİ

“Artık tüm restoranlar için depo stok takip, anlık satış ve ciro takip, merkez depo sevk ve sipariş takip işlemleri akıllı sistemin içinde yer alacak. Her restoranın merkez ile konuşan kendine ait dinamikleri olan, özelleştirilebilen bir yazılımı ve yapay zekâsı olacak. Oluşabilecek her türlü senaryoya karşı alacağı aksiyonu yazılım kendi belirleyecek.”

Mutfak Dashboard üzerinden mutfak hazırlıklarını, temizlik-hijyen ve yapılacakları kontrol eden sistem ile takip edeceğiz. Gerekli talimat ve prosedürler yerine getirilmediği takdirde, restoran aktifleşip çalışmaya başlayamayacak. Bütün sistemler kapalı konumda olup, talimat ve prosedürlerin yerine getirilmesi sonrasında çalışmaya başlaması sağlanacak.

MÜŞTERİ YENİ SİSTEMİN PATRONU

Sipariş takip sistemi ile müşteri, yeni sistemin adeta patronu gibi. Müşterinin tercih, beğeni ve yorumları işletmecilere rehberlik edecek. Müşteri sipariş takip sistemi; 'hazırlanıyor, fırında, yolda' uyarıları ile anlık bilgilendirme yapılacak. 10 saniyelik sapma ile siparişi verilen ürünün tüm süreci kamera görüntüleri müşteri tarafından izlenebilecek."