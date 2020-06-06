Akkuyu Nükleer şirketi çalışanları "Şimdi doğa zamanı" dedi

5 Haziran 2020, Büyükeceli, Mersin, Türkiye. Dünya Çevre Günü vesilesi ile Akkuyu NGS inşaat sahası çalışanları tarafından, sahanın bulunduğu Büyükeceli Mahallesi’nde çevre temizleme etkinliği düzenlendi. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. çalışanları ile birlikte ana yüklenici TİTAN2 IC İÇTAŞ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ ortak girişim temsilcileriyle birlikte yaklaşık yüz kişinin katıldığı etkinlikte çevre koruma farkındalığına dikkat çekildi.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov’un mesajında şu sözlere yer verildi:

“Büyükeceli, Akkuyu NGS inşaat sahasında görev yapan şirket çalışanlarımızın evi haline geldi ve yerel sakinlerle birlikte evimizi düzenli tutmak istiyoruz. Sokağa çıkıp çöp toplamak, kendi evimizi korumayı ifade eder ve bu her birimizin farkına varması gereken bir gerekliliktir. Dünyamız, insanoğlunun ortak bir evidir, her birimiz onun temizliğinden sorumluyuz. Tüm elektrik üretim yöntemleri içinde çevreye en az etki eden nükleer enerjidir. Nükleer enerji santrallerinde çalışan ve nükleer teknolojileri destekleyen herkes doğanın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Doğa, kaynaklarını, güzelliğini ve ihtişamını bizlere cömertçe sunuyor. Bizler de onu korumalıyız. Gelecek nesillerin yaşaması için gereken elverişli koşulları ancak bu şekilde koruruz.”

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında görev alan çalışanlar tarafından düzenli olarak çöp toplama etkinlikleri düzenleniyor.Bu kez düzenlenen etkinlik, salgına karşı gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi.

Dünya Çevre Günü, 1972'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında ilan edildi. BM, bu günde devletleri ve kuruluşları çevreyi koruma ve geliştirme niyetlerini ortaya koyan etkinlikler yapmaya çağırıyor. Her yıl farklı bir sloganla düzenlenen Dünya Çevre Günü’nün 2020 yılında sloganı "Şimdi Doğa Zamanı" olarak belirlendi.