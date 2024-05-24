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AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde lüks araçlar satılıyor

Yerel yönetimlerin muhalefet partilerine geçmesinin ardından lüks ve şatafatın simgesi haline gelen lüks pahalı araçlar satışa çıkarılıyor.

24 Mayıs 2024 Cuma 20:55
AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde lüks araçlar satılıyor






AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde lüks araçlar satılıyor

Yerel seçimlerin ardından AK Partili yönetimlerin muhalefet partili isimlere geçmesinin ardından ortaya çıkan lüks araç filoları, yeni yönetimler tarafından satışa çıkarılmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkardı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttıklarını açıkladı.

Mercedes S400 marka aracın tahmini değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin TL iken, Wolkswagen Caravella 4x4 VİP aracın tahmini değeri ise yaklaşık 2 milyon 300 bin TL civarında.

"İSRAFA SON VERECEĞİZ"

Başkan Bozbey, önceki dönemde kullanılan makam araçlarının satışlarıyla ilgili olarak, “Gereksiz harcamaların önüne geçmek, belediyemizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bu araçların satışı için ihaleye çıkmaya karar verdik. Kendi kurumumuz ve diğer kurumlarda çalışanlara örnek olmamız gerekiyor. Bursa’mızı gülümsetme hedefimiz için ilk olarak israfa son vereceğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yerel YönetimlerChpAkpAk PartiBursa
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