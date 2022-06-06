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AKP'li Trabzon belediyesi zammı 'Güncelleme' diye duyurdu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam yaptı. Belediye, zamlı tarifeyi "Fiyat güncellemesi" olarak duyurması dikkat çekti

06 Haziran 2022 Pazartesi 17:50
AKP'li Trabzon belediyesi zammı 'Güncelleme' diye duyurdu

AKP'li Trabzon belediyesi zammı 'Güncelleme' diye duyurdu



CHP'li belediyelerin toplu ulaşım ve su fiyatlarına zam yapmasını belediyelerdeki meclis çoğunluğuyla engelleyen AKP'liler, kendi yönetimleri altındaki yerel yönetimlerde zam yerine "Fiyat Güncellemesi" olarak duyuruyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt fiyatlarındaki artış gerekçesiyle 6 Haziran Pazartesi itibarıyla tarifelerinde düzenlemeye gidiyor.

Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan TULAŞ Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"6 Haziran Pazartesi itibarıyla toplu ulaşım bilet fiyatlarında güncellemeye gidilecektir. Bu kapsamda şehir içi tam yolcu biniş fiyatı 3,75 TL, öğrenci biniş fiyatı 2,00 TL olarak uygulanacaktır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bilet fiyatları güncellemelerinden sonra dahi 30 büyükşehir arasında en ucuz taşımacılık yapan 3. Büyükşehir konumunda bulunmaktayız. Fiyat güncellemesi öncesi 1,5 TL olan öğrenci biniş fiyatına yalnızca 0,50 kuruşluk bir artış uygulayarak öğrenci dostu şehir olma özelliğimizi de sürdürüyoruz. Akçaabat ve Yomra ilçemizde ise tam yolcu biniş fiyatı 5,00 TL, öğrenci biniş fiyatı 3,00 TL olarak güncellenecektir.”
 

Anahtar Kelimeler:
TrabzonZamUlaşım Zammı
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