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AKP, muhalif belediyeleri batıracak | Ulaşım zammına yine ret geldi

Motorin, benzin, elektrik fiyatlarına her hafta zam yapan iktidar, muhalefetin elindeki yerel yönetimlerin toplu ulaşım fiyat artışlarını kasten geri çeviriyor. 

04 Nisan 2022 Pazartesi 17:41
AKP, muhalif belediyeleri batıracak | Ulaşım zammına yine ret geldi

AKP, muhalif belediyeleri batıracak | Ulaşım zammına yine ret geldi

Toplu ulaşım maliyetleri yüzde yüz 180 artarken, iktidar muhalefetin yönetimindeki yerel yönetimlerin ulaşıma zam taleplerini kasten geri çeviriyor. Sadece toplu ulaşım değil, otobüs, dolmuş ve taksi esnafını da cezalandıran ekonomi yönetimi, bu konuda valilikleri de zor durumda bıraktı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararın ardından, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda yüzde 50, servis ücretlerinde ise yüzde 40 zam teklif etmişti. İstanbul'da toplu taşımaya İBB tarafından verilen zam yapılması teklifi UKOME'de ikinci kez oy çokluğuyla reddedildi. 

Öte yandan, görüşülen "Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi" de oy birliği ile kabul edildi. Esnaf, akaryakıta her gün zam geldiği için toplu ulaşımda tekerleklerin durma noktasına geldiğini vurgulamıştı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

UKOME'nin söz konusu kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. İmamoğlu paylaşımında, "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır" dedi.

Esnafın yanında olduklarını belirten İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan “İki hafta önce bir zam talebiyle bir araya gelmiştik. Ancak UKOME’de reddedildi. Tekrar bir araya geldik, konuştuk esnafımızla beraber. Esnafımızın söylediği şekliyle yüzde 50 civarında bir ücret artışının yapılması gerektiği, yoksa ulaşım sisteminin maalesef hem esnaf tarafında hem İBB işletmeleri tarafında devam etmesinin mümkün olmadığı üzerinde konuşuldu. Biz bu hesaplamayı akaryakıt artışını, asgari ücreti, enflasyonu yansıtarak bir hesaplama yöntemiyle belirliyoruz. Bu hesaplama yöntemiyle şu anda yüzde 57 civarında bir ücret artışına ihtiyaç var. Yüzde 50 civarında bir öneriyle UKOME’ye getirmiş olacağız” demişti.

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Son Güncelleme: 04.04.2022 17:47
Anahtar Kelimeler:
İBBUKOMEZamİETT
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