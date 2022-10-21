AKP'nin Halk Ekmek Baskını fos çıktı

İBB Halk Ekmek Fabrikası'nın üretim yapmadığı iddiasıyla bugün dezenformasyona başvuran AKP il başkanı Osman Nuri Kabaktepe, üretim hatlarına davet edilince bina önünden uzaklaştı.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy'de bulunan İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın çalıştırılmadığını öne sürerek basın açıklaması yaptı. Kabaktepe ile açıklama sırasında yanına gelerek üretimin devam ettiğini söyleyen Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama arasından tartışma yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter'dan yaptığı açıklamayla Kabaktepe'ye tepki gösterdi.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hadımköy'de İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nı tepeden gören bir noktada basın açıklaması yaptı.



Fabrikanın çalıştırılmadığını öne süren Kabaktepe, “Arkamızda bulunan Halk Ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlangıcı AK Parti döneminde olmuştur. Yüzde 45-50'si tamamlanmış, makineleri alınmıştı. İmamoğlu dahil, CHP meclis üyeleri bu fabrika yapılırken projeye karşı çıkmış, ret oyu vermişlerdir. Kredilendirilmesine de yapımına da ret oyu vermişlerdir. İktidara geldikten sonra ise İBB yönetimi bu fabrikayı açmışlardır. Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Burada daha önce yaptığımız basın toplantısı neticesinde fabrikanın ön tarafına birkaç tane önlük giyen işçi kardeşimizin gelmesi bu gerçeği değiştirmez" dedi.

İDDİALARDA BULUNDU

Konuşmasının devamında Kabaktepe, “Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı olduğunda Halk Ekmek'in üretim kapasitesi 25 bindi, sadece o dönemde ilk 3-4 yılda 300 bine çıkardık. Yanlış hatırlamıyorsam 12 tane fabrika, üretim bandına sahip olan bir Halk Ekmek devrettik, 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. Açtım dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya deyin ki; açtık, kamyon aldık, mazot bulamadık, çalıştıramadık. Açtık, usta bulamadık çalıştıramadık veya açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, beş aylık işi vardı. Neyse onu söyleyin, gerçeklikten hakikatten sapmayın" diye konuştu.

DAVET EDİLDİ, İÇERİ GİRMEDİ

Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ile Osman Nuri Kabaktepe arasında kısa bir diyalog yaşandı. Nama, Kabaktepe'ye "Baskın yöntemiyle olmaz, biz sizi fabrikamıza davet ediyoruz, kapımız açık" diyerek fabrikaya davet etti.

Kabaktepe, "Baskın yöntemini genel başkanınızdan siz öğrendiniz, bizde öyle bir yöntem olmaz. Biz geleceğimiz zamanı ilan ederiz, sakin olun biz ilan ederek basın toplantısına geliyoruz, burada üç aydır ekmek üretilmiyor, bir hafta önce yaptığımız basın toplantısından sonra birtakım tedbirler almış olabilirsiniz, üretime başladıysanız dediğimiz gibi tebrik ederiz" diyerek aracına binerek alandan ayrıldı.

Fabrika için 23 Temmuz 2022'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla açılış töreni düzenlenmişti.

KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT: "ACABA NEDEN?"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaparak Kabaktepe'ye tepki gösterdi. Kaftancıoğlu paylaşımında, "Bugün AKP İl Başkanı Hadımköy’de açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çevresinde basın açıklaması yapmış. Kameralar önünde üretim yapılmıyor yalanına sığınırken Halk Ekmek Başkanvekili'nin 'fabrikayı birlikte gezelim' davetine icabet etmemiş. Acaba neden?" dedi.

Kaftancıoğlu paylaşımının devamında şunları kaydetti:

Bugün AKP il başkanı Hadımköy’de açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk ekmek fabrikasının çevresinde basın açıklaması yapmış.

Kameralar önünde üretim yapılmıyor yalanına sığınırken Halk Ekmek başkanvekilinin “fabrikayı birlikte gezelim” davetine icabet etmemiş.

Acaba neden? pic.twitter.com/kUCBmdHXvi — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 21, 2022

"Cevabı belli: Çünkü içeri girip gezmiş olsaydı eğer halk için nasıl bir tesisin yapılmış olduğunu görecekti. İşlerine gelmediği için yalanlar üzerinden oluşturdukları algılara sığınmak zorundalar çünkü. Korkacak bir şeyi olanlar kapıları kapatır, CHP’de sonuna kadar açık!"



Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AKP İl Teşkilatı ve İl Başkanları Osman Nuri Kabaktepe, Hadımköy Ahmet İsvan Fabrikamızla ilgili iftira ve yalanlarla günlerdir ekmek üstünden siyaset yapıyor. Bugün de fabrikanın 1 km ötesinde yalanlarına devam etmeye çalıştı. Davet ettim, gördüğünüz gibi kaçarak gitti" dedi.

Nama paylaşımın devamında, "İftiraya da vandallığa da fırsat vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verdi.



İşte o paylaşım: