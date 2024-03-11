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Aksigorta, TCFD Raporu’nu Yayınladı

Aksigorda Paris İklim Anlaşması’na uyumlu stratejisini içeren TCFD (İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) raporunu yayınladı.

11 Mart 2024 Pazartesi 12:37
Aksigorta, TCFD Raporu’nu Yayınladı






Aksigorta, TCFD Raporu’nu Yayınladı

Aksigorta, iklim değişikliği ile mücadelede öncelikli alanlarını belirleyerek gerçekleştirdiği faaliyetleri ve Paris İklim Anlaşması’na uyumlu stratejisini içeren TCFD (İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) raporunu yayınladı. 2050 yılına kadar “Net Sıfır Emisyon” hedefini belirleyen Aksigorta, sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. 

 

11 Mart 2024, İstanbul – Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarla yeni nesil sigortacılık anlayışı sunan Aksigorta, iklim değişikliğiyle mücadeleyi destekleyen kurumlar arasında yer alıyor. TCFD (İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) raporunu yayınlayan Aksigorta bu raporla; iklim risklerini anlama, analiz etme ve uyum sağlama süreçlerini şeffaflıkla ortaya koydu.

Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunma amacıyla hareket eden Aksigorta, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) imzacılarından olan Aksigorta, sürdürülebilirlik performansını güçlendiriyor.

Aksigorta'da iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı güçlendirecek stratejiler uyguladıklarını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “İklim değişikliğiyle beraber gelen risklerin farkındayız. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma daha sürdürülebilir bir gelecek sunmak için taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız. Kendi operasyonlarımızda sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefler belirliyoruz. Bu doğrultuda, düşük karbonlu ve paydaşı odağa alan ekonomik büyümeyi desteklemek için olumlu etki yaratmaya aracı olacak ürün ve hizmetlere odaklanıyoruz’’ dedi.

Yüzde 53 emisyon tasarrufu hedefi

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gelinen noktaya da değinen Yüzgül, şu açıklamalarda bulundu: “2022 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bağlantılı sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizde yazılan brüt primlere oranla Aksigorta’da %19 seviyesindeyiz. Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 derece hedefine uyumlu olarak Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı 2019-2030 arası Aksigorta’da %53 azaltacağız. Yatırım portföyümüz kaynaklı Kapsam 3 emisyonlarımızı bilime dayalı hedefle uyumlu hale getirmek için çalışmalara başladık.  Bu hedef ile uyumlu uygulama planı üzerinde çalışıyoruz ve en yakın zamanda Bilime Dayalı Hedefler Girişimi olan “SBTi” kuruluşuna taahhüt vermek için çalışmalarımıza başladık. Raporlama döneminde, hasar dosyalarına ilişkin değerlendirmelerin dijital kanallardan toplanması ile 1,1 milyon A4 kâğıt tasarrufu sağlayarak, 5,5 ton emisyon tasarrufu sağladık. Kâğıttan sağladığımız tasarrufun yanı sıra Sabancı Topluluğunun doğal yaşam alanları ve ormanların korunması hedefi kapsamında 20 bin fidanı da doğaya kazandırdık.’’

Anahtar Kelimeler:
AksigortaTCFD Raporu
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