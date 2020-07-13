Aksigorta, Türkiye genelinde 3.000 acenteye ulaştı

Yeni nesil ürün ve hizmetlerle müşterilerini ve iş ortaklarını desteklemeye devam eden Aksigorta, son iki yılda Türkiye genelindeki acente sayısını yüzde 26 artırarak, 3.000 acenteye ulaştı.

En büyük dağıtım kanalı olan acentelerini her fırsatta destekleyen Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, son 2 yılda acente sayısında ciddi bir büyüme kaydetti. Yüzde 26’lık büyüme ile kapsama alanını oldukça genişleten Aksigorta, Türkiye genelinde 3.000 acenteye ulaştı.

10 bölgeye yayılan acenteleriyle, müşterilerine kesintisiz hizmet sunan Aksigorta, İstanbul Avrupa bölgesinde %48, İstanbul Anadolu bölgesinden %33 büyüme kaydetti.Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde %29 artış yaşayan Şirket, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde %32, Çukurova ve İç Anadolu bölgesinde ise %27 büyüme elde etti.

Tüm acentelere destek

Türkiye genelinde oldukça kapsayıcı bir hizmet sunduklarını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Aksigorta olarak, 60 yıllık köklü geçmişimizle müşterilerimizin ve en büyük dağıtım kanalımız olan acentelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Son 2 yılda acente kanalımızda oldukça önemli bir büyüme kaydettik. Türkiye genelinde %26 artışla, 3.000 acenteye ulaştık. Sigorta sektörünün büyümesindeki en önemli katkıyı sunan acentelerimizi, gerek iş süreçlerini kolaylaştırmak için gerçekleştirdiğimiz teknolojik yatırımlarımız gerek destek paketlerimiz gerekse de sunduğumuz eğitimlerle desteklemeye devam ediyoruz’’ diye konuştu.