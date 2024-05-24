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Aksigorta’da Görev Değişikliği

2009 yılından bu yana Aksigorta Genel Müdürlüğü görevini yürüten Uğur Gülen, 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılırken, Gülen'in yerine Fırat Kuruca vekaleten atanıyor.

24 Mayıs 2024 Cuma 17:42
Aksigorta’da Görev Değişikliği






Aksigorta’da Görev Değişikliği

2004 yılından bu yana Sabancı Topluluğu’nda çalışan, 2009 yılından bu yana Aksigorta Genel Müdürlüğü görevini yürüten Uğur Gülen, 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılıyor. Yeni atama gerçekleşene kadar Agesa Genel Müdürü Fırat Kuruca, mevcut görev ve sorumluluklarına ek olarak 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla Aksigorta’da Genel Müdür Vekili olarak görev almaya başlayacak.

2004 yılından bu yana Sabancı Topluluğu’nda çalışan, 2009 yılından bu yana da Aksigorta Genel Müdürlüğü görevini yürüten Uğur Gülen, 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılıyor. Uğur Gülen halen sürdürdüğü Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevine devam ederken, 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grubu şirketleri olan Agesa, Aksigorta ve Sabancı Ageas Sağlık şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi olarak tecrübelerini paylaşmaya devam edecek. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı Haluk Dinçer, “Aksigorta’nın kendi pazarının öncü ve lider konumunda olmasında büyük pay sahibi olan Uğur Gülen’e bugüne kadar yaptığımız yol arkadaşlığı ve üstün hizmet anlayışıyla Sabancı Topluluğu’na yaptığı katkılar için teşekkürlerimizi sunuyorum. Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı ve Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grubu şirketlerindeki Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de başarılarının devamını getireceğine sonuna kadar inanıyorum.

Yeni atama gerçekleşene kadar Agesa Genel Müdürü Fırat Kurucamevcut görev ve sorumluluklarına ek olarak Aksigorta’da Genel Müdür Vekili olarak görev alacak. Kuruca’ya yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi. Haluk Dinçer, 1 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek bu değişikliklerin, Sabancı Topluluğu’na hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı. 

Anahtar Kelimeler:
Aksigorta
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