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Aksuvital 10 milyon dolarlık yatırım ile yurt dışına açılıyor

Türkiye'nin en büyük takviye gıda üreticilerinden Aksuvital, yurt dışına açılıyor. Suudi Arabistanlı ilaç şirketi MPS ile 2 yıldır devam eden görüşmeler, anlaşma ile sonuçlandı.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:02
Aksuvital 10 milyon dolarlık yatırım ile yurt dışına açılıyor






Suudi Arabistan'a Aksuvital ‘den 10 milyon dolarlık takviye gıda  yatırımı

Türkiye'nin 35 yıllık takviye gıda üreticisi Aksuvital, yurt dışı yatırımlarına Suudi Arabistan ile devam ediyor. Suudi Arabistan'ın tanınmış ilaç şirketlerinden MPS ile yapılan anlaşma çerçevesinde ilk üç yıllık satış pazarlama sürecinin ardından Cidde'ye 10 milyon dolarlık yatırım ile fabrika kurulacak.


Üniversiteler ve TUBİTAK ile yürütülen ortak projeler ile patenti Türkiye'ye ait çok sayıda yüksek teknoloji ürünü takviye gıda geliştiren Aksuvital, yeni ortaklık kapsamında ilk etapta kapsül, tablet, sıvı ve efervesan üretecek.
Suudi Arabistan'a kurulacak fabrika hakkında bilgi veren Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, gıda takviyesi konusunda Türkiye'nin ilk kez yurt dışına bu alanda bilgi birikimi, teknoloji ve yatırım ihraç edeceğini söyledi. Aksuvital ve MPS arasında görüşmelerin 2 yıldır devam ettiğini belirten Aksu, kurulum sürecinde Türkiye'den ilk etapta 50 kişilik ekibin Suudi Arabistan'a gideceğini belirterek şu bilgileri verdi:
"Aksuvital ‘in yüksek üretim teknolojisi sektöre çok sayıda yenilik kazandırdı. 10 milyon dolarlık yeni tesis öncelikle Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olan takviye gıda üretimine önemli katkıda bulunacak. Ülkenin muhtemelen en büyük gıda takviye  tesisi olacak. Yüzde 50 ortaklıkla ilk aşamada 5 milyon dolarlık yıllık üretim hedefi var. Tesis tam kapasite ile üretime geçmesinin ardından yıllık 25 milyon dolarlık satış hacmine ulaşacak.

YILLIK 25 MİLYON DOLARLIK ÜRETİM HEDEFİ

Üretim için tüm malzemeler Türkiye’den sağlanacaktır. Üretimde kullanılacak olan ham madde ihtiyacının yüzde 50'lik bölümü Türkiye'den tedarik edilecek olup . belirtilen  rakamların yüzde 50 si oranında bir hacim ile ihracat gerçekleşecektir.. Aksuvital ortaklığı ile kurulan tesislerin ülkenin en büyük takviye gıda üreticileri arasında yer alması hedefleniyor."

Son Güncelleme: 15.05.2024 09:51
Anahtar Kelimeler:
Aksuvital
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