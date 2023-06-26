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AksuVital, Gıda Takviyeleri için analiz merkezi kurdu

Gıda takviyeleri alanında Türkiye'de özel sektör tarafından ilk AR-GE merkezinde 100 bin ürün analiz edildi

26 Haziran 2023 Pazartesi 22:29
AksuVital, Gıda Takviyeleri için analiz merkezi kurdu

AksuVital, Gıda Takviyeleri için analiz merkezi kurdu


 

AksuVital tarafından TÜBİTAK iş birliğiyle gıda takviyeleri alanında kurulan ilk AR-GE merkezinde bugüne kadar analiz edilen ürün sayısı 100 bini aşarken, bu merkezde yapılan çalışmalar sektöre büyük ivme kazandırdı.

Gıda takviyeleri alanında 34 yıldır faaliyet gösteren ve 9 bin metrekareden fazla üretim alanı bulunan AksuVital, 6 yıl önce kurduğu AR-GE merkezindeki çalışmaları sayesinde 400 ürün çeşidiyle pazar lideri oldu.

Arısütü, propolis, polen ve ham bal ürünlerini Türkiye pazarı ile ilk kez tanıştıran AksuVital'in TÜBİTAK desteğiyle kurduğu AR-GE merkezinde; Türkiye'nin saygın yüksek eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi ile iş birliği yapıldı.

Türkiye'de geleneksel tıbbi destek ürünleri başta olmak üzere kozmetik, ilaç, tıbbi ve aromatik yağlar üretiminde uzmanlaşan AksuVital tarafından kurulan AR-GE Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay aldıktan sonra yaptığı çalışmalarla sektöre büyük ivme kazandırdı.

Bugüne kadar 100 bini aşkın ürünün analizinin yapıldığı merkezin sektöre sunduğu katkı tüm paydaşlar tarafından takdir ediliyor

"TÜRKİYE'NİN DOĞAL ZENGİNLİĞİNİ FARKLI BİR MECRAYA TAŞIYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AksuVital AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, AR-GE merkezinin Türkiye'nin doğal zenginliğini bilim ışığında farklı bir mecraya taşıdığını söyledi.

Uluslararası standartlarda ilaç üretimin gerçekleştirilebileceği tesis için izin başvurusu yaptıklarını dile getiren Aksu, "Yüksek teknoloji ve bilimsel araştırmalara yaptığımız yatırım, sektöre önemli bir farkındalık getirmiş oluyor. Yakın zamanda alacağımız GMP Belgesiyle AksuVital'in ülkemizin geleneksel bitkisel tıbbi ürün üretimine yüksek seviyede katkısı olacağından eminiz." dedi.

Aksu, uzun soluklu AR-GE yatırımlarının yıllarca süren bir mücadele anlamına geldiğini kayddederek, "Doğa bizim ilk ve asıl AR-GE merkezimizdir. Ürettiğimiz her ürünün ve yaptığımızın işin ilham kaynağı olan doğa, bize araştırma ve geliştirme konusunda çok önemli ipuçları sunmaktadır. Elbette sektörün lider kuruluşu olarak, gelişmiş tıbbi cihaz ve uzman kadromuzla AR-GE çalışmalarımızı yürütüyoruz ancak her işe doğada başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"SEKTÖRDE ÖNCÜ ROLÜMÜZÜN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Yunus Aksu, AR-GE merkezinin teknik alt yapısından bahsederek, sektördeki öncü rollerinin ve sorumluluklarının hakkını vermek amacıyla herkese açık olan ve modern laboratuvarla hizmet verdiklerini söyledi.

Bu hizmetle kendileri gibi doğal ve geleneksel ürünler sektöründe çalışan tüm firmalar adına doğallığın itibarını korumaya çalıştıklarını dile getiren Aksu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AksuVital AR-GE Merkezi; gıda ve kimya mühendisleri, kimyager, tıbbi ve aromatik bitkiler teknikeri gibi uzmanlardan oluşan, alanında yetişmiş laboratuvar kadrosuyla çalışmalarını yürütüyor. 600 metrekare alana sahip laboratuvar, süreç içerisinde ihtiyaç duyulan bütün ham madde ve son ürün analizlerinin yapılabilmesi için gerekli HPLC, GC-MS, atomik absorpsiyon ve benzeri teknik donanıma sahip."

Aksu, TÜBİTAK ve Türkiye'nin öncü üniversitelerinin desteğinin AR-GE merkezinde önlerinin açtığını ve çok önemli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 26.06.2023 22:39
Anahtar Kelimeler:
Gıda TakviyesiTÜBİTAKAksuvitalArGe Merkezi
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