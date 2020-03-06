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AkzoNobel, Türkiye’deki toz boya ortak girişiminin tamamını satın alıyor

Altan Ailesi ile birlikte geçirilen başarılı ortaklığın ardından imzalanan anlaşma ile AkzoNobel’in Avrupa’nın en büyük toz boya pazarlarından biri olan Türkiye’de toz boya alanındaki güçlü konumu da pekiştirilmiş olacak.

06 Mart 2020 Cuma 17:15
AkzoNobel, Türkiye’deki toz boya ortak girişiminin tamamını satın alıyor

AkzoNobel, Türkiye’deki toz boya ortak girişiminin tamamını satın alıyor

Akzo Nobel N.V. (AKZA; AKZOY), Türkiye’nin önde gelen toz boya ortak girişimi Akzo Nobel Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin geriye kalan yüzde 25 payının satın alım işlemlerini tamamladı. Şirket böylece, daha önce çoğunluk hissesini elinde bulundurduğu ortak girişimin tamamına sahip olmuş oldu.

Altan Ailesi ile birlikte geçirilen başarılı ortaklığın ardından imzalanan anlaşma ile AkzoNobel’in Avrupa’nın en büyük toz boya pazarlarından biri olan Türkiye’de toz boya alanındaki güçlü konumu da pekiştirilmiş olacak. Ortak girişim, Türkiye’nin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da da toz boya üretim ve dağıtımı gerçekleştiriyor.

AkzoNobel, Türkiye ve ortak girişimin hizmet vermekte olduğu çevre ülkelerdeki işini daha da büyütmekte kararlı. Şirket, Avrupa’nın en büyük toz boya pazarlarından biri olarak, bölgenin dört bir yanındaki müşterilerine birinci sınıf ürün, çözüm ve hizmetler sağlamaya devam edecek.

Anlaşma, AkzoNobel’in çoğunluk hissesini elinde bulundurduğu AkzoNobel Kemipol A.Ş.’de, Altan Ailesi ile sahip olduğu ortak girişimi etkilemiyor. AkzoNobel Kemipol A.Ş., bobin boyaları, oto tamir boyaları, ahşap boyaları ve özel plastik boyaları gibi geniş bir ürün yelpazesinin dağıtımını gerçekleştiriyor.

About AkzoNobel

AkzoNobel boya konusunda tutkuludur. Boya ve kaplamalar üretimi işinde 1792’den beri renk ve koruyucu standardını tanımlayan uzmanlarız. Dulux, International, Sikkens ve Interpon gibi markaları içeren dünya standartlarındaki marka portföyümüz ile dünya çapındaki müşterilerimize güvenilir hizmetler sunmaktayız. Hollanda merkezli bir şirket olarak,150’den fazla ülkede müşterilerimizin beklediği yüksek performanslı ürünler ve servisler sunma konusunda tutkulu 34,000’den fazla yetenekli çalışanımız ile faaliyet göstermekteyiz.

Headquartered in the Netherlands, we are active in over 150 countries and employ around 34,000 talented people who are passionate about delivering the high-performance products and services our customers expect.

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Güvenli Liman Beyanı

Bu basın bülteni, AkzoNobel’in büyüme stratejisi, gelecekteki finansal sonuçları, pazar pozisyonları, ürün geliştirme, yapım aşamasındaki ürünler ve ürün onayları gibi kilit konuları ele alan beyanlar içermektedir. Söz konusu beyanlar dikkatlice değerlendirilmeli ve birçok etkenin öngörülen sonuçlar ile gerçekleşen sonuçların birbirinden farklılık göstermesine neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu etkenler, fiyatlardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hammadde ve personel maliyetlerindeki gelişmeler, emeklilik maaşları, fiziki ve çevresel riskler, hukuki meseleler ve yasama, mali ve diğer düzenleyici tedbirleri içermekte olup bunlar ile sınırlı değildir. Belirtilen rekabetteki konumlar, yönetimin, uzman şirket dışı kuruluşlar tarafından sağlanan bilgiler ile desteklenen tahminlerini baz alır. Şirketimizi etkileyen risk unsurlarına dair daha etraflı bir tartışma için, bir nüshasına www.akzonobel.com adresindeki web sitesinden ulaşabileceğiniz en son faaliyet raporu inceleyebilirsiniz.

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