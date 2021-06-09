Alışveriş ve Tasarım Günleri ay boyunca Bilkent Center'da



Bilkent Center ziyaretçilerinin el yapımı ve özel tasarım ürünler ile buluşmasını amaçlayan Bazaar Bilkent Alışveriş ve Tasarım Günleri, haziran ayı boyunca Bilkent Center’da olacak. 9-12 Haziran ve 23-26 Haziran tarihleri arasında açık havada kurulacak olan tasarım günleri stantlarında; pek çok tasarım ürün bulunacak.

Doğal taş aksesuarlarından el emeği çanta ve kıyafetlere, gümüş takılardan ev dekorasyon ürünlerine kadar pek çok farklı ürün yelpazesi; gelenekselleşmiş Bazaar Bilkent Alışveriş ve Tasarım Günleri’nde Bilkent Center ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

11.00 – 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak stantlarda, yepyeni tasarımlar, birbirinden özel tasarımcıların ellerinde şekillenerek farkı arayan Ankaralılar için fırsat yaratacak.

Bilkent Center tüm Ankaralıları Bazaar Bilkent Alışveriş ve Tasarım Günleri’ne davet ediyor.

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Hakkında

Bilkent Holding’in önde gelen şirketleri arasında yer alan ve 1996 yılında kurulan Tepe Emlak Yatırım A.Ş., Metro AG ve Carrefour gibi Avrupa'nın tanınmış şirketleri ile iş birliği yaparak bugüne kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinde alışveriş merkezleri yatırımlarına imza atmıştır. Organize perakende sektöründe ilkleri başarmış ve birçok başarılı projeyi hayata geçirmiş olan Tepe Emlak Yatırım, deneyimli kadrosuyla alışveriş merkezi ve varlık yönetimi, kiralama, mimari tasarım, proje yönetimi ve konsept danışmanlığı hizmetlerini yüksek profesyonellik ve uzmanlık seviyesi ile tek çatı altında toplamaktadır. Yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla ziyaretçilerin içinde bulunmaktan keyif alacakları modern mekânlar yaratan Tepe Emlak Yatırım, hali hazırda İstanbul Anadolu Yakası’nda, 2002’den bu yana bünyesindeki ulusal ve uluslararası birçok marka ile en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan TEPE NAUTILUS, Ankara’da kısa süre önce geçirdiği renovasyonun ardından 'Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır' mottosuyla bünyesine gastronomi merkezi BİLKENT STATION’ı katarak ziyaretçilerine hem alışveriş yapıp hem de kaliteli zaman geçirebilecekleri yaşam alanları sunan BİLKENT CENTER, özgün mimarisi ve ilk açık hava konseptiyle Ankaralıların vazgeçilmez buluşma noktası, iş ve yaşam merkezi TEPE PRIME AVENUE, ulaşılabilir lokasyonu, rahat dolaşım alanı ile tercih edilen 365 AVM, AHLATLIBEL ATATÜRK PARKI, İzmir Körfezi’nin en güzel noktasında yer alan yarı açık konsepte sahip, şehrin ritmini ve eğlencesini içinde barındıran keyifli bir yaşam alanı EGE PERLA’nın kiralamasını, alışveriş merkezi ve varlık yönetimini yapmaktadır. Aynı zamanda İDO terminal ve gemilerindeki ticari alanların kiralama hizmetlerini vermektedir.





