Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alışveriş ve Tasarım Günleri ay boyunca Bilkent Center'da

Bilkent Center, Haziran ayı boyunca düzenleyeceği Bazaar Bilkent Alışveriş ve Tasarım Günleri ile birbirinden özel tasarımları ziyaretçileri ile buluşturacak.

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:27
Alışveriş ve Tasarım Günleri ay boyunca Bilkent Center'da

Alışveriş ve Tasarım Günleri ay boyunca Bilkent Center'da
 

Bilkent Center ziyaretçilerinin el yapımı ve özel tasarım ürünler ile buluşmasını amaçlayan Bazaar Bilkent Alışveriş ve Tasarım Günleri, haziran ayı boyunca Bilkent Center’da olacak. 9-12 Haziran ve 23-26 Haziran tarihleri arasında açık havada kurulacak olan tasarım günleri stantlarında; pek çok tasarım ürün bulunacak. 

Doğal taş aksesuarlarından el emeği çanta ve kıyafetlere, gümüş takılardan ev dekorasyon ürünlerine kadar pek çok farklı ürün yelpazesi; gelenekselleşmiş Bazaar Bilkent Alışveriş ve Tasarım Günleri’nde Bilkent Center ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.  

11.00 – 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak stantlarda, yepyeni tasarımlar, birbirinden özel tasarımcıların ellerinde şekillenerek farkı arayan Ankaralılar için fırsat yaratacak. 

Bilkent Center tüm Ankaralıları Bazaar Bilkent Alışveriş ve Tasarım Günleri’ne davet ediyor.

Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Hakkında

Bilkent Holding’in önde gelen şirketleri arasında yer alan ve 1996 yılında kurulan Tepe Emlak Yatırım A.Ş., Metro AG ve Carrefour gibi Avrupa'nın tanınmış şirketleri ile iş birliği yaparak bugüne kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinde alışveriş merkezleri yatırımlarına imza atmıştır. Organize perakende sektöründe ilkleri başarmış ve birçok başarılı projeyi hayata geçirmiş olan Tepe Emlak Yatırım, deneyimli kadrosuyla alışveriş merkezi ve varlık yönetimi, kiralama, mimari tasarım, proje yönetimi ve konsept danışmanlığı hizmetlerini yüksek profesyonellik ve uzmanlık seviyesi ile tek çatı altında toplamaktadır.  Yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla ziyaretçilerin içinde bulunmaktan keyif alacakları modern mekânlar yaratan Tepe Emlak Yatırım, hali hazırda İstanbul Anadolu Yakası’nda, 2002’den bu yana bünyesindeki ulusal ve uluslararası birçok marka ile en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan TEPE NAUTILUS, Ankara’da kısa süre önce geçirdiği renovasyonun ardından 'Mutluluk Paylaştıkça Çoğalır' mottosuyla bünyesine gastronomi merkezi BİLKENT STATION’ı katarak ziyaretçilerine hem alışveriş yapıp hem de kaliteli zaman geçirebilecekleri yaşam alanları sunan BİLKENT CENTER, özgün mimarisi ve ilk açık hava konseptiyle Ankaralıların vazgeçilmez buluşma noktası, iş ve yaşam merkezi TEPE PRIME AVENUE, ulaşılabilir lokasyonu, rahat dolaşım alanı ile tercih edilen 365 AVM, AHLATLIBEL ATATÜRK PARKI, İzmir Körfezi’nin en güzel noktasında yer alan yarı açık konsepte sahip, şehrin ritmini ve eğlencesini içinde barındıran keyifli bir yaşam alanı EGE PERLA’nın kiralamasını, alışveriş merkezi ve varlık yönetimini yapmaktadır. Aynı zamanda İDO terminal ve gemilerindeki ticari alanların kiralama hizmetlerini vermektedir.
 


 

Anahtar Kelimeler:
Tasarım GünleriBilkent Center
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Iron Mountain Türkiye 15. yılını kutluyor
Iron Mountain Türkiye 15. yılını kutluyor
Pandemide alışveriş rekoru yüzde 35 ile İstanbul’un oldu
Pandemide alışveriş rekoru yüzde 35 ile İstanbul’un oldu
Polifarma Turqality Desteğiyle İhracat Hızını Arttıracak
Polifarma Turqality Desteğiyle İhracat Hızını Arttıracak
AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi’nde
AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi’nde
Türk Oyun Şirketi Hungri Games 1,1 milyon dolar yatırım aldı
Türk Oyun Şirketi Hungri Games 1,1 milyon dolar yatırım aldı
Rasyotek | Verilerini Koruyan Markalar Daha Çok Değer Kazandı
Rasyotek | Verilerini Koruyan Markalar Daha Çok Değer Kazandı
Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı
Penta Teknoloji yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 63 artırdı
IBM Türkiye’ye Gönüllülük Ödülü
IBM Türkiye’ye Gönüllülük Ödülü
Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden
Yem desteği İBB'den, halk süt üreticiden
Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de İlk Kez Kullanıma Sunuldu!
Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye’de İlk Kez Kullanıma Sunuldu!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim