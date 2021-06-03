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Alkin | Bu enflasyona bakıp faiz düşürülmez

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası’nın beklentilerin altında açıklanan Mayıs ayı enflasyonuna dayanarak faiz oranlarını düşürmesinin “büyük hata” olacağını söyledi. 

03 Haziran 2021 Perşembe 13:20
Alkin | Bu enflasyona bakıp faiz düşürülmez

Alkin | Bu enflasyona bakıp faiz düşürülmez

  

İstanbul - 3 Haziran 2021

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyatlarının Mayıs ayında yüzde 0,89 arttığını açıkladı. Son 12 aylık döneme ait enflasyon oranı ise 17,14’ten yüzde 16,59’a geriledi. Çekirdek enflasyon da yüzde 16,99 oldu. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyonunun, İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı aylık oranın yarısı seviyesinde kaldığına dikkat çekti. “TÜFE artış oranının yıllık bazda yüzde 17’nin altına gerilediğine dikkat çeken Alkin “Ancak üretici fiyatları artışı TÜFE artışının 2.3 katı seviyesinde. Bu demektir ki, önümüzde iki tane muhtemel senaryo var. Ya emtia fiyatları düşecek ve üretim maliyetleri ile ilgili radikal bir gerileme yaşanacak ya da söz konusu maliyet artışları tüketici fiyatlarına yansıyacak. Elimizde bundan başka senaryo yok” dedi.

Açıklanan enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında kaldığını kaydeden Alkin şöyle konuştu:

“Bu şartlar altında Merkez Bankası’nın beklenenden daha düşük açıklanan enflasyona bakarak bu ay politika faizlerini düşürmeye kalkması büyük bir hata olur. Çünkü üretici fiyatları tüm dünyada yükseliyor. Emtia fiyatları yükseliyor, tarım fiyatları yükseliyor, lojistik maliyetleri artıyor, üstüne üstlük, Türkiye’de vergiler yükseliyor. Demek ki enflasyonun kalıcı şekilde düşmesi için daha çok uzun zaman var.”

“Bilim insanlarını şikayet etmeyin”

Ünlü ekonomist, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine hem vatandaşların hem de ticari işletmeleri yönetenlerin güvensizlik duyguları beslediğini anlattı. Alkin şöyle devam etti:

“Eğer TÜİK ve Merkez Bankası gibi kurumlara güvenin artması isteniyorsa, açıklanan enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki farkın nereden kaynaklandığını gösteren bilimsel çalışmalar yapılması şart. Bunları yapmayıp alternatif araştırmalar yapan bilim insanlarına kızmak ya da onlardan şikayetçi olmak Cumhuriyet tarihi kadar köklü kurumlara yakışmıyor.”

TÜİK ve MB’ye araştırma daveti 

Avrupa Birliği Komisyonu ve AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat’ın gerçekleşen enflasyon ile hissedilen enflasyon arasındaki farklara ilişkin periyodik çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, “Onlar bunu nasıl yapıyorsa TÜİK’in de benzeri çalışmaları yapmak asli görevidir. O yüzden TÜİK, MB ve benzeri kurumları güven arttırıcı çalışmalar yapmaları için göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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