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Alkol ürünlerine zam geldi

Doğal gaz, benzin, motorin ve elektrik ardından ithal alkol ürünlerine bugünden geçerli olmak üzere zam geldi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 16:47
Alkol ürünlerine zam geldi

Alkol ürünlerine zam geldi


Türkiye kış öncesi zam sağanağına tutuldu. Çok sayıda ithal alkol ürününe zam gelirken yerli alkol ürünlerine de zam beklentisi devam ediyor.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkole zam geldiğini açıkladı.

"Alkol zammı hayırlı olsun" diyen Aybaş, bira markalarına gelen zamlara dair bir liste paylaştı. Aybaş, "İthal ürünlerde zam geçişi diğer firmaların ithal ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün, Doğalgaz fiyatlarına yine zam gelmişti. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre; sanayi abonelerine yüzde 48, elektrik amaçlı tarifeye ise yüzde 46 zam yapılmıştı.

Ayrıca, ekim ayında toplamda 93 kuruş zamlanan otogazda yaklaşık 48 kuruşluk zam bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
AlkolZam
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