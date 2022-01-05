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Alkol ürünlerine zam geldi | Yüzde 43 tepkilere neden oldu

Zam sağanağı durmak bilmiyor, Sigaraya gelen ÖTV zammından sonra alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 18:20
Alkol ürünlerine zam geldi | Yüzde 43 tepkilere neden oldu


Alkol ürünlerine zam geldi | Yüzde 43 tepkilere neden oldu

Son dakika zam. Zam sağanağı durmak bilmiyor, Sigaraya gelen ÖTV zammından sonra alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi.

Sigara ve alkollü içeceklere ÖTV zammı gelmeye devam ediyor. Fiyatlar güncellenmeye devam ederken alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı, viski, votka, cin, likör, tekila, rom ve bourbona zam geldiğini duyurdu. 

TEKELLER KEPENK KAPATTI

Alkol ve tütün ürünlerine gelen zamlar ve ÖTV artışı sonrasında fiyat güncellemesi isteyen Türkiye genelinde sayıları 60 bini bulan tekel bayileri, dün kepenk kapatmıştı.

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AlkolZamZamlarSon Zamlar
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