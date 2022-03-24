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Alkol ve sigaraya zam geliyor

Temel gıda maddeleri, akaryakıt, enerji, ulaşım, iletişim derken alkol ve sigaraya yeni zamlar kapıda.

24 Mart 2022 Perşembe 17:34
Alkol ve sigaraya zam geliyor

Alkol ve sigaraya zam geliyor

Hayat pahalılığı vatandaşların hayatına karabasan gibi çöktü. Gıda maddeleri, ulaşım, enerji, akaryakıt ürünlerinin ardından gözler Tekel ve alkol ürünlerine çevrildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya ve alkole yeni zam geleceğini duyurdu.

TELE 1 Kanalına açıklamalarda bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya geçen hafta yapılan 2 TL’lik zammın ardından alkol ile birlikte bir zammın daha geleceğini duyurdu.

Aybaş, “Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz” dedi.

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