Alkol ve sigaraya zam geliyor

Hayat pahalılığı vatandaşların hayatına karabasan gibi çöktü. Gıda maddeleri, ulaşım, enerji, akaryakıt ürünlerinin ardından gözler Tekel ve alkol ürünlerine çevrildi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya ve alkole yeni zam geleceğini duyurdu.

TELE 1 Kanalına açıklamalarda bulunan, sigaraya geçen hafta yapılan 2 TL’lik zammın ardından alkol ile birlikte bir zammın daha geleceğini duyurdu.

Aybaş, “Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek. Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz” dedi.