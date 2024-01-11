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Alman metal devi Türkiye'den çekiliyor

Dünya çelik sektöründeki dalgalanma, ADB'nin çelik ürünlerine koyduğu ambargo Türk metal sanayisini vurdu. Borusan'an ardından Alman devi daha Türkiye’deki varlığını satma kararı aldı.

11 Ocak 2024 Perşembe 10:59
Alman metal devi Türkiye'den çekiliyor







Alman metal devi Türkiye'den çekiliyor

Geçen yılın Ağustos ayında Türkiye’deki en önemli çelik şirketlerinden Borusan ile ortaklığını sona erdiren Mannessmann’ın ardından bu kez 152 yıllık metal şirketi Wuppermann da Türk şirketle yollarını ayırdı. 2013’te Galva Metal’in yüzde 35’ini alarak Türk ağır sanayisine adım atan Wuppermann, hisselerini ortağına geri satarak Türkiye’deki üretimden çekildi.

Patronlar Dünyasın'dan Gökmen Mert Kural'ın aktardığına göre, böylece 6 ay arayla iki Alman metal devi, Türkiye’deki ortaklıklarını sona erdirme kararı aldı.


9 AVRUPA ÜLKESİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Merkezi Leverkusen'de bulunan Wuppermann AG, yassı ürünler, borular ve çeşitli çelik ve sac işlerinin üretimi yapıyor.

1872’de Theodor Wuppermann tarafından kurulan, 1888 yılında ilk kez şerit demir üreten şirket, yılda 500.000 tonun üzerinde çelik işleme kapasitesine sahip. Son olarak 100 milyon Euro'luk yatırımla Macaristan tesisini kuran şirket, 152 yıldır Wuppermann ailesi tarafından yönetiliyor.

Alman şirket, 9 Avrupa ülkesinde 3 holdinge ve 16 yan kuruluşa sahip. Hollanda’da Hollanda'da Wuppermann Staal Nederland BV, Macaristan’da  Wuppermann Hungary Kft., Avusturya'da Wuppermann Austria GmbH ve Wuppermann Metalltechnik GmbH , Polonya’da Wuppermann Polska adlı üretim tesisleri var.

Son Güncelleme: 11.01.2024 11:16
Anahtar Kelimeler:
EkonomiMetal Sektörü
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