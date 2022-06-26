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Almanya 3 bin Türk işçi alacak | Hava Limanlarında çalışacak

Türk işsizler için Almanya yeniden umut kapısı olabilir mi? Alman Çalışma Bakanlığı 2 ila 3 bin arasında geçici Türk işçi almaya hazırlandığı iddia ediliyor.

26 Haziran 2022 Pazar 18:06
Almanya 3 bin Türk işçi alacak | Hava Limanlarında çalışacak

Almanya 3 bin Türk işçi alacak | Hava Limanlarında çalışacak


Türkiye'yi derinden sarsan ekonomik kriz, AB ülkelerinde çalışmayı daha cazip hale getirirken, Almanya'dan işçi alımı konusunda önemli sinyaller geliyor. 

Son dönemde ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte çok sayıda kalifiye iş gücü Türkiye’den ayrılarak Batı ülkelerine gitmek için çabalarken Almanya’da Türk çalışanlar için dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag, Almanya’nın İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na dayandırdığı haberde, ülkede binlerce yabancı işçi alınacağını duyurdu. Gazete, Almanya’daki havalimanlarındaki çalışan eksikliğini geçici yabancı işçilerle doldurulmanın planlandığını aktardı.Başta Almanya olmak üzere son haftalarda birçok Avrupa ülkesinde Covid-19 yasaklarının kalkmasıyla havalimanlarında bir yoğunluk meydana geldi.

Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre, Bild am Sonntag, Almanya bakanlıkların ortak bir kampanya yaparak 2.000 ile 3.000 yabancı çalışanı işe almayı planladığını yazdı. Bu plan kapsamında binlerce Türk vatandaşının Temmuz ayından itibaren birkaç ay süreyle Almanya’da çalışabileceği belirtili.

Gazeteye konuşan Çalışma Bakanı Hubertus Heil, “Çalışanlara iyi bir maaş ve kısa bir için düzgün bir kalacak yer sağlamalıyız. İnsanları sömürmemeli ve sosyal bir fark yaratmamalıyız” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Almanya
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