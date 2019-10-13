

Almanya ve Fransa'dan ambargolu tehdit



1990 yıllarda, NATO müttefiki üç ülkenin, Türkiye'nin terörle mücadelesini ambargo koyarak sekteye uğratmasının üstünden neredeyse 30 yıl geçti. Almanya'nın başını çektiği, Fransa ve İtalya'nın destek verdiği ambargo yeniden hortladı. Ünlü Alman Leopar tankları ile zırhlı personel taşıyıcıların satışını engelleyen Türkiye'nin ittifak üyesi ülkeler yeniden harekete geçti. Ancak bu kez Ankara bu ambargoyu fazla ciddiye almıyor. Çünkü bu ülkelerden ithal ettiği silah miktarı yok denecek kadar az. Özellikle son yıllarda hiç yok. Almanya, Fransa ve Finlandiya'nın ambargo ilanı, askeri güvenlik uzmanlarını güldürdü. Zira bu ülkelerden son 15 yılda 30 milyon dolarlık düşük profilli silahlar satın alınıyor.



ALMANYA'DAN ARTIK SİLAH ALINMIYOR



PKK'nın AB ülkelerinde ve AB parlamentosunda en güçlü destekçilerinden biri olarak tanınan Alman Devlet Bakanı Michael Roth, Suriye harekatı nedeniyle Türkiye’ye silah satışının durdurulmasını talep etti. Bu arada İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin "AB genelinde uygulanacak bir silah ambargosu kararı” için çaba göstereceğini açıkladı.

Hollanda Başbakan Yardımcısı Hugo de Jong ise, Pazartesi günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un diğer mevkidaşlarına silah satışlarının askıya alınması dahil Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısı yapacağını duyurdu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekatın ardından Norveç ve AB üyesi Finlandiya, Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı beşinci gününe girerken yabancı ülkelerden operasyon hakkında farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ALMANYA VE FRANSA'DA AMBARGO SIRASINA GİRDİ

İsveç, Hollanda, Finlandiya ve Norveç Türkiye'ye silah satışını durdurduklarını açıkladıktan sonra benzer bir açıklama da Almanya ve Fransa’dan geliyor. Almanya ve Fransa’nın Türkiye’ye silah ihracatını askıya alma kararı verdiği ifade ediliyor.

İKİ ÜLKEDEN KAYDA DEĞER BİR İTHALAT OLMADI

Türkiye’nin 2008-2017 yılları arasında Hollanda ve Finlandiya'dan kayda değer bir alım olmazken Norveç'ten sadece 12 milyon dolarlık savunma sanayi ürünü satın alındı.

FRANSA'DAN YAPILAN İTHALAT VAZGEÇİLMEZ DEĞİL

Fransa’dan tanksavar füzesi satın alan Türkiye’nin bu ülkeden satın aldığı önemli bir ikame edilemez ithalatı bulunmuyor. Zira 2008-2017 yılları arasında Türkiye, Fransa’dan sadece 23 milyon dolarlık silah ithal etti.

ALMANYA'DAN 15-20 MİLYON DOLAR MERTEBESİNDE

Almanya’nın Türkiye’ye 2008-2017 yılları arası ithalatının 757 milyon dolar olduğu biliniyor. Ancak bu tutarın yüzde 90’ı bölümü 2008-2013 yılları arasında gerçekleşti. Türkiye son 5 yılda Almanya’dan silah ithalatını 15-30 milyon dolar mertebesine kadar indirdi.

TÜRKİYE 9 YILDA 7.6 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT YAPTI

Stockholm Barış Enstitüsü'nün (SIPRI) 2008-2017 yılları arasını kapsayan Türkiye'nin silah ve savunma harcaması ithalatı verilerine göre Türkiye 2008-2017 yılları arasında 7.6 milyar dolarlık savunma sanayii ithalatı yaptı.

YÜZDE 60 İTHALAT ORANIYLA ABD BİRİNCİ SIRADA

Türkiye’nin bu alanda küresel ticaretteki payı yüzde yüzde 2,3. Türkiye dünyanın en fazla silah ithal eden 13’üncü ülkesi. Türkiye bu dönemde yurtdışından aldığı silahların yüzde 60’ını ABD’den ithal ederken, bunu yüzde 17’i ile İspanya ve yüzde 13 ile İtalya takip etti. Bu arada ABD küresel silah ticaretinin yüzde 36'sını tek başına gerçekleştirirken, Rusya'nın payı yüzde 21. Yani dünya silah ticaretinin yarısına yakınını 2 ülke gerçekleştiriyor.

