Alper Sesli covid-19'un etkilerini değerlendirdi | Eğlence sektörü destek bekliyor

Eğlence sektörü destek bekliyor| Alper Sesli covid-19'un etkilerini değerlendirdi

Türkiye’yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını tüm hayatı derinden etkilemeye devam ediyor. Çoğu sektör evden çalışma sistemine geçerken, birçok sektör de durma noktasına geldi. Türkiye’nin yaratıcı etkinlik ajanslarından Dsm Group Kurucusu ve Başkanı Alper Sesli, coronavirüsün eğlence sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Eski günlere dönmeyi umut ediyoruz

Dsm Group Kurucusu ve Başkanı Alper Sesli

Birçok sektörün, yaptığı iş dolaylısıyla yasaklı bir endüstride olduğunu ve herkesin bu sisin içerisinde kendine ayrı bir yol çizecek olduğunu önemle vurgulayan Sesli, “Eğlence, etkinlik, organizasyon Endüstrileri, kurumsal toplantı, ödül turları, kongre ve konferanslar tarafı için hiçbir şey eskisi olmayacak. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Yine eski günlere dönmeyi, eskisi gibi olmayı umut ediyoruz”

Herkes için geçerli bir paket hazırlanmalı

Tüm dünyada sektör olarak 1 Trilyon USD civarı ciro ve iş kaybı netleşmiş durumda. Avrupa’nın Eğlence, Kültür, Sanat, Müzik ve Spor şehri olan gerçek bir hizmet endüstrisi Başkenti Londra’da 2020 yılı 43.6 Milyar GBP kaybın şimdiden reel kabul edildiği açıklandı. Almanya 750 Milyar Euro civarı olan paketinde 10 ve altı çalışanları olan ve tekil çalışanlara yönelik 50 Milyar Euro bir paket ayırdı. Bu aslında sanatçılardan, Kültür elçilerine, Müzisyenlere kadar herkes için geçerli.” Dedi.

Dsm Group Kurucusu ve Başkanı Alper Sesli, etkilenecek sektörlerden bazılarını şöyle sıraladı:

Mekan Kiralayacılar, Mekan Yatırımcıları, Mekan Sahipleri, Enerji Kaynakları hizmeti sunanlar (Jeneratör vb.), Kablolama yapanlar, Sunum Teknolojileri ve Sunum içeriği üreticileri, Ses Hizmeti verenler, Işık Hizmetleri verenler, Yarı zamanlı ya da Kısa dönemli İnsan kaynakları kiralaması yapanlar, Dekorcular, Catering’ciler, Bar hizmeti sunanlar, Baskıcılar, Prodüksiyon hizmeti verenler, Merchandising üretenler, Tasarımcılar, Dönemsel araç kiralama ve Transfer hizmeti verenler, Teknik Prodüksiyon anlamında yan destek birimler, Malzeme Taşıyıcısı Nakliyeciler, Malzemelerinizi taşıyanlar, Sanatçı menajerleri, Sanatçılar, Sahne performansı yapanlar, Podyum yapandan Sahne tasarımı yapanlar ve daha burada yer veremediği bir çok emekçi ve çözüm ortağı işletme…

Coronavirüs yol haritasını da değiştirecek

Coronavirüsün herkese hangi yolda ve nasıl devam etmesi gerektiğini de öğreteceğini belirten Sesli, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sektör böyle bir sarsıntıyı atlatamayabilir

“Biz 26 yılda tam 4 kez çok ciddi iş modeli güncellemesi ile geldik bunca yolu. Şimdi iyi oturup, iyi düşünüp, yeni düzene yönelik yeni adımlar ve planlar zamanı. Hizmet endüstrisinde dev bir istihdam büyüklüğü söz konusu. Hatta Türkiye’de Sanayiden ve hatta mevsim işçilerini saymazsanız tarımdan daha büyük istihdam gerçekleşen bir sektör. Muhtemelen Kobi yoğunluğunda en büyük sektörüz. Böyle bir sarsıntıyı sektör atlatamayabilir. Devletin istihdam ve hizmet üretiminin çoklu katkı verenlerine bir an önce nefes aldırması gerekir.

Acil Destek Önlemleri Gelmeli

Banka Kredileri ve ağır şartları yapılandırılmalı, Özel ve kamu bankalarının krizden etkilenmeyecek ve kırılganlıkta olmayacak şirketlere kredi vermesi gerekir. Yani garantili faiz beklentisi ve tavrı şu an bitmeli. Endüstri batar ve birlikte kaybederiz tarafından bakılmalı.

Borçlar ertelenmeli

Kamu borçları en az 1 yıl ötelenmeli ardından gelene sürede 12-24 ay taksit olarak yapılandırılmalı. En az 1 yıl istihdam destekleri önemsenmeli ve teşvik edilmeli. Biletli organizasyonlarda yıllardır adı ve amacından uzak bir vergi olan rüsum vergisi kaldırılmalı. Sinema ve Tiyatro tarafındaki yıkıcı eğlence vergileri tekrar gözden geçirilmeli.

Arabuluculuk Mekanizması Çalıştırılmalı

En önemlisi nakit zorluklar konusunda iflas yerine alacaklılar ile uzlaşma ve yapılandırma konusunda KOBİ ve büyük ölçekli KOBİ’lere kadar arabulucu doğru bir mekanizma çalıştırılmalı.

Hayat daha da zorlaştırılmamalı

1 yıl için hem iflaslar hem hacizler durdurulmalı, Personel destekleri çok ciddi teşvik edici bir düzeyde devam etmeli. KGF vb. Teşviklerde Geçmiş dönemlerde Kredilerini ödemiş olanlara öncelik verilmeli, SGK ya da VERGİ ya da KMH gibi argümanlar ile zorlaştırılmamalı.

Vergi avantajı sağlanmalı

Diğer bir önemli nokta ise, cesaretlendirme teşviği ile Büyük Kurumların, Markaların, Reklam verenlerin bu endüstrilere harcadıkları Satış teşvik, Pazarlama ve Sponsorluk rakamlarının karşılığında gelen ajans faturalarından Kurumlara "20 değil "30 hatta "40 vergi avantajı sağlanmalı.

Kredi Kartı Ödemeleri Düşürülmeli

Markalara verilecek olan bu teşvik, harcama ve sektöre aktarma, sektörü de ayakta tutma refleksini inanılmaz yüksek tutacaktır. Devlet tarafında da kabul görülebilir hatta kazandırdığına bakınca tercih edilebilir. Vergi oran teşvikleri olabilir. Ancak bu kadar reel ve kararlı hareketler milyonlarca kişiye ekmek yaratan endüstrileri ayakta tutar.

Çalışan ve çalışmayan herkese Kredi Kartı Asgari ödemeleri düşürülmeli. Bankaların haciz tehditleri kontrol altına alınmalı ve tüm bireylerin yaşamlarına bir yaşam nefesi atılmalı devlet tarafından…”



dsm group hakkında - Ses getiren, yaratıcı pazarlama etkinliklerine imza atan etkinlik ajansı dsm group, 1994 yılından bugüne kadar bünyesinde yer alan dsm events, dsm training, dsm nolimits ve dsm mice şirketleri ile hem Türkiye’de hem de yurtdışında kurumsal şirketlere hizmet veriyor.

Nike, Red Bull, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Borusan Otomotiv, Coca Cola İçecek A.Ş. gibi çok uluslu ve Türk firmalara doğrudan pazarlama ve saha desteği sağlıyor. 2017 yılında 4'üncüsü gerçekleştirilecek İstanbul Coffee Festival ise, dsm group tarafından Türkiye’nin nitelikli kahve sektörünü bir araya getirdiği örnek projesidir.

İstanbul Comics and Art Festival, yine dsm group tarafından, 2016 yılında hayata geçirildi ve ilkler arasında yerini aldı. Marka deneyimi ile tüketici deneyimini bir araya getirerek sektöründe “deneyim ekosistemi” yaratan dsm group, yaklaşımı, içeriği, kurgusu ve öyküsüyle temalandırdığı büyük çaplı etkinlikleriyle yeni pazarlama platformları oluşturmaktadır.