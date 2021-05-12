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Altay Tankı'nı kim üretecek? | BMC hisseleri devrediliyor

Türkiye'nin ilk yerli tankı Altay'ı üretmek için Katar Silahlı Kuvvetkleri'nin ortaklığıyla Arifiye Tank Palet Fabrikası'nı alan BMC çoğunluk hisseleri Tosyalı Holding'e devrediliyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:18
Altay Tankı'nı kim üretecek? | BMC hisseleri devrediliyor

Altay Tankı'nı kim üretecek? | BMC hisseleri devrediliyor

Altay Tankı'nın üretim süreci yeni bir aşamaya girdi, Defense News, Türk-Katar ortak girişimi BMC şirketinin Türk hisselerinin çoğunluğunun çelik üreticisi Tosyalı Holding'e satışı için yürütülen müzakerelerin son aşamada olduğunu yazdı


Türk-Katar ortak girişimi BMC şirketinin Türk hisselerinin çoğunluğunun çelik üreticisi Tosyalı Holding'e satışı için yürütülen müzakerelerin son aşamada olduğunu iddia edildi.

Defense News'in BMC'deki bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, taraflar son mali detayları görüşüyor. Arifiye'de bulunan tank palet fabrikasının işletme hakkının yanı sıra Türkiye’nin ilk yeni nesil yerli muharebe tankı Altay’ın da üreticisi konumundaki BMC, geçen yıl 553 milyon dolar gelir elde etmişti. Hisselere talip olan Tosyalı Holding ise üç kıtadaki tesislerinde yılda 6 milyon ton çelik üretiyor.

Defense News'in haberinde Altay için motor ve şanzımanı içeren bir güç paketi için Alman ihracat lisanslarını alamayan BMC'nin, kısa süre önce iki Koreli savunma teknolojisi şirketi Doosan motor üreticisi ve S&T Dynamics ile Hyundai Rotem aracılığıyla teknik bilgi almayı kabul ettiğine dikkat çekildi.

Anahtar Kelimeler:
Altay TankıTank Palet FabrikasıArifiye
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