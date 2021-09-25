Altay’ın Süper Lig Liderliği Sonrasında Altay Fan Token yüzde 150 Değer Kazandı!

Altay’ın Süper Lig Liderliği Sonrasında Altay Fan Token %150 Değer Kazandı!

Süper Lig’in 7. Haftasında Altay’ın Beşiktaş galibiyeti ile fiyatı yukarı yönlü ivmelenen Altay Fan Token, üst üste gelen Altay galibiyetleri ile halka arz değerini 2 buçuğa katladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların büyük ilgisini çeken Altay Fan Token’ın işlem fiyatı için Altay Spor Kulübü’nün galibiyetleri önem arz ediyor.

Başarılı bir ön satış süreci geçiren Altay Fan Token, ön satış sürecindeki performansını devam ettiriyor. 13 Eylül’de başlayan ön satış sürecinde kısa sürede tükenen Altay Fan Token bu sefer de son iki haftadaki fiyat performansıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Kripto para sektörünün son dönemdeki volatil durumuna rağmen Altay’ın sportif başarıları ile desteklenen Altay Fan Token bu süreçte düzenli yükselişini sürdürüyor.

Türkiye’nin köklü kulüpleri arasında yer alan Altay Spor Kulübü ve blok zinciri teknolojisi şirketi ICRYPEX iş birliği ile çıkarılan Altay Fan Token, borsada işlem görmesinin ardından 1,00 TL olan halka arz fiyatını 2.5’a katladı. 2 haftalık işlem süresi boyunca toplamda 40.5 milyon TL işlem hacmine ulaşan Altay Fan Token, bu süre zarfında anlık olarak 5,00 TL değerini dahi gördü. Yine bu süre zarfında yaklaşık 31 milyon adet Altay Fan Token yatırımcılar tarafından borsa işlemleri dahilinde kullanıldı.

Altay’ın galibiyetleri Altay Fan Token’ın değerini yükseltiyor

Altay Fan Token’ın fiyatındaki bu yükselişte Altay Spor Kulübü’nün Süper Lig’deki başarılı grafiği etkili oldu. Kripto para yatırımcılarının fan tokenlar özelinde dikkatle takip ettiği sportif başarılar, fan tokenların hem işlem hacmini hem de fiyatını etkiliyor. Üst üste gelen galibiyetler ile Süper Lig’in üst sıralarındaki yerini koruyan Altay’ın bu başarılı grafiği Altay Fan Token’ın fiyat performansını da olumlu etkiledi. Aynı zamanda, her Altay galibiyetinden sonra yakılan Altay Fan Token’lar, toplam arzın azalmasına neden olmakla birlikte fiyatın da yükselmesini sağlıyor.

Altay Fan Token’ın kısa süredeki başarısı hakkında konuşan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Altay Fan Token projemiz ile hedeflediğimiz noktaya ulaşmak adına planladığımız süreç, bizi gururlandıracak şekilde ilerliyor. Özellikle Altay Spor Kulübü’nün de bu süreçteki başarılı sportif grafiği Altay Fan Token’ın işlem hacmi ve fiyat performansında olumlu bir etken olarak rol aldı. Aynı zamanda, yerli ve yabancı yatırımcının portföylerine Altay Fan Token eklemeleri, hem Altay Spor Kulübü’nün sportif başarılarının devamına hem de yatırımcıların Altay Fan Token’ın güçlü blok zinciri altyapısına olan inancını bize gösteriyor.” dedi.