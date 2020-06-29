Alternatif Bank Yönetim Kurulu’na duayen bankacı Halil Sedat Ergür katıldı

Danışman bankacılık anlayışı ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Alternatif Bank, yönetim kurulunu bankacılık alanında 40 yıla yakın deneyime sahip duayen isim Halil Sedat Ergür ile daha da güçlendirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapanşunları söyledi: “Sayın Halil Sedat Ergür’ün bilgi birikimi ve uzun yıllara dayanan bankacılık tecrübesiyle Alternatif Bank Yönetim Kurulu’na katılmasından onur duyuyorum. Ergür’ün vizyonu ve sahip olduğu birikimle Türkiye’deki büyüme planlarımızın başarısına tüm yönetim kurulu üyelerimizle beraber önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.”

Halil S. Ergür Hakkında

Halil S. Ergür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun olduktan sonra 1982’de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı ve Manchester Üniversitesi Üretim Yönetimi Bölümü’nde post-grad diplomasını aldı. Kariyerine 1984 yılında Citibank’ta yönetici yetiştirme programıyla başlayan Ergür, üç yıl içerisinde Şube Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Yönetici oldu. Impexbank’taki Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından, 1991’de Yapı Kredi’de Operasyonlardan Sorumlu Grup Müdürü olarak çalıştı. Aynı bankada 1995-1999 yılları arasında Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 1999-2000 arasında ise Ticari Bankacılık ve Kredi Tahsis’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2000-2003 yılları arasında ise Koçbank’ta Genel Müdürlük yaptı. Koçbank’ta 2003-2006 yılları arasında Murahhas Aza olarak görev almasının akabinde Yapı Kredi’ye dönen Ergür burada 2005-2007 yarasında Murahhas Aza oldu. 2007-2020 yılları arasında Bell Holding ve Group 4 Securicor şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği bulunan Ergür, Mart 2020 itibarıyla Alternatif Bank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Ergür, İngilizce ve Almanca biliyor.