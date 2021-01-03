Altın takamadığınız düğüne gider misiniz?

Oksimoron TV sokak röportajlarında vatandaşlara 'Altın takamadığınız düğüne gider misiniz?' sorusu soruldu.

Vatandaş "Eskiden evde altın bulunurdu"

İstanbul Eminönü ve Kadıköy ilçelerinde gerçekleşen röportajlarda soruya ilginç cevaplar verildi.

Röportajdaki soruya bazı vatandaşlar "Altın takmam gerekiyordu fakat gücüm olmadığı için gidemedim. Önceden böyle değildi. Düğünü olacak kişiye takmak üzere evde altın bulunurdu yani almaya gidilmezdi. Şimdi evde bulmayı bırak almaya gidemiyoruz. Altın takmadığım düğünde zaten ne işim var? Altın takmıyorum para takıyorum çünkü altın pahalı. Paranın hiçbir hükmü yok. 100 lira 200 lira ne gelirse takıyorum. Hiç yapmadım onu yapacağıma hiç gitmem daha iyi " cevaplarını verdiler.