Altında ihracat şampiyonu Minanur, enerjide devler liginde



1979 yılında aile şirketi olarak kurulan 5 grup şirketi ile 39 yıllık piyasa tecrübesini 2 kez ihracat şampiyonluğu ile zirveye taşıyan İstanbul Altın ons ve Minanur Enerji, Avrupa enerji piyasasına açıldı.

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte Moskova yönetimine tepki gösteren ve hatta Ukrayna ordusuna silah yardımı yapan Avrupa ülkeleri, Putin’in doğalgaz vanalarını kısmasıyla büyük bir çıkmaza girdi.

Türk firmaları Avrupa’nın enerji darboğazından çıkmasında adeta can simidi oldu.

Minanur Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Caner Kayar, hem elektrik hem de doğalgaz lisansı alarak enerjide devler liginde yer aldıklarını söyledi.

Hedeflerinin enerjide Avrupa'nın önde gelen tedarikçileri arasında olmak olduğunu beliren Kayar, "Türk şirketleri son zamanlarda enerji alanında çok büyük atılımlar gösteriyor. Altında gösterdiğimiz başarıyı aynı şekilde enerjide de göstererek ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda ciddi bir finansman kaynağımız var" dedi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan geçen yılın temmuz ayında günlük yaklaşık 300 milyon metreküp gaz ithal ederken, bu miktar Temmuz 2022 itibarıyla 100 milyon metreküpün altına indi. Böylece, AB'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz miktarı bir yılda yüzde 70 azaldı.