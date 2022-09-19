Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Altında ihracat şampiyonu Minanur, enerjide devler liginde

İstanbul Altın Ons Şirketler Grubu'nun son iştiraki Minanur, hem elektrik hem de doğalgaz lisansı alarak devler liginde 'Ben de varım' dedi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 16:41
Altında ihracat şampiyonu Minanur, enerjide devler liginde

Altında ihracat şampiyonu Minanur, enerjide devler liginde


1979 yılında aile şirketi olarak kurulan 5 grup şirketi ile 39 yıllık piyasa tecrübesini 2 kez ihracat şampiyonluğu ile zirveye taşıyan İstanbul Altın ons ve Minanur Enerji, Avrupa enerji piyasasına açıldı.

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte Moskova yönetimine tepki gösteren ve hatta Ukrayna ordusuna silah yardımı yapan Avrupa ülkeleri, Putin’in doğalgaz vanalarını kısmasıyla büyük bir çıkmaza girdi. 

Türk firmaları Avrupa’nın enerji darboğazından çıkmasında adeta can simidi oldu.

Minanur Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Caner Kayar, hem elektrik hem de doğalgaz lisansı alarak enerjide devler liginde yer aldıklarını söyledi.

Hedeflerinin enerjide Avrupa'nın önde gelen tedarikçileri arasında olmak olduğunu beliren Kayar, "Türk şirketleri son zamanlarda enerji alanında çok büyük atılımlar gösteriyor. Altında gösterdiğimiz başarıyı aynı şekilde enerjide de göstererek ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Bu konuda ciddi bir finansman kaynağımız var" dedi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan geçen yılın temmuz ayında günlük yaklaşık 300 milyon metreküp gaz ithal ederken, bu miktar Temmuz 2022 itibarıyla 100 milyon metreküpün altına indi. Böylece, AB'nin Rusya'dan aldığı doğal gaz miktarı bir yılda yüzde 70 azaldı. 

Anahtar Kelimeler:
AltınMinanur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 günlük koşulsuz cayma hakkı kalkıyor
14 günlük koşulsuz cayma hakkı kalkıyor
Rasyotek ve Benefits ile Şirketlere 20 Milyar Liralık Doğrudan Kazanç
Rasyotek ve Benefits ile Şirketlere 20 Milyar Liralık Doğrudan Kazanç
Kuru üzüm ihracatı 441 milyon dolar kazandırdı
Kuru üzüm ihracatı 441 milyon dolar kazandırdı
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, enerji krizi için uyardı
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, enerji krizi için uyardı
Dikkat! Eviniz değerli konut vergisi kapsamına girmiş olabilir
Dikkat! Eviniz değerli konut vergisi kapsamına girmiş olabilir
TMSF’den Fransa’da hukuk zaferi
TMSF’den Fransa’da hukuk zaferi
Saksıdan doğan servet | Maviyemiş
Saksıdan doğan servet | Maviyemiş
Çöpten sebze toplayan kadın | Erdoğan utansın
Çöpten sebze toplayan kadın | Erdoğan utansın
Kimlerin milli geliri 9 bin 500 dolar oldu?
Kimlerin milli geliri 9 bin 500 dolar oldu?
SİNPAŞ'ın doğa katili projesine Danıştay'dan ret kararı
SİNPAŞ'ın doğa katili projesine Danıştay'dan ret kararı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim