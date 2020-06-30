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Altınyıldız Classics Türkmenistan’da ilk mağazasını açtı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta ilk mağazasını Berkarar AVM’de açan Altınyıldız Classics, yeni konseptiyle 120 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.

30 Haziran 2020 Salı 09:51
Altınyıldız Classics Türkmenistan’da ilk mağazasını açtı

Altınyıldız Classics Türkmenistan’da ilk mağazasını açtı

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, yurt dışı atılımlarını sürdürüyor. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta ilk mağazasını Berkarar AVM’de açan Altınyıldız Classics, yeni konseptiyle 120 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.

Her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlardan hem şık hem de casual tarzda yorumlanan parçalara, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla da rahatlığı zirveye taşıyan Altınyıldız Classics, günün her anına uygun stil sahibi tasarımlarını Türkmenistan’daki yeni müşterileriyle buluşturacak.

Altınyıldız Classics, güçlü operasyon ağı ve erkek giyimindeki üstünlüğü ile Türkiye’de ve yurt dışında en hızlı büyüyen perakende markaları arasında erkek modasının öncüsü olmaya devam edecek.

Türkmenistan Aşkabat mağazasının yurt dışındaki 21. mağaza olduğunu belirten Altınyıldız Classics Yurtdışı Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, “Türkmenistan’daki ilk mağazamızı başkent Aşkabat’taki ülkenin en önemli avm’lerinden biri olan Berkarar AVM’de açtık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkmenistan’da üç mağaza daha açmayı planlıyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar yurt dışında 30-35 civarında mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’den bir dünya markası yaratmak vizyonumuz doğrultusunda öncelikle Kuzey Afrika ve Avrupa’ya odaklandık, özellikle zincir mağazalar üzerinden Avrupa’da hızlı ve güçlü bir büyüme planlıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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