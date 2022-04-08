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Altuğ ADANUR-İlaç ve Sağlık Turizmi ile ilgili beklentilerini açıkladı.

A2 şirketler grubu yöneticisi Altuğ Adanur Sağlık Turizmi ile ilgili olarak Nisan ayından itibaren...

08 Nisan 2022 Cuma 15:57
Altuğ ADANUR-İlaç ve Sağlık Turizmi ile ilgili beklentilerini açıkladı.

A2 şirketler grubu yöneticisi Altuğ Adanur Sağlık Turizmi ile ilgili olarak Nisan ayından itibaren Ağız ve Diş sağlığı alanında ortalama aylık 13.000 yabancıyı ülkemize beklediklerini ve bu şekli ile Ülkemizim döviz rezervini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Almanya özelinde İmplant üreterek dünya geneline Eu marjında pazarlarken Türkiye için bu durumun TL ile yapılacağını söyledi. Almanya’da üretilecek olan Türk Malı implantlar tüm Dünyaya ihraç edilecek. Bu hali ile de yine ülkemizin döviz rezervini arttıracağız. Altuğ Adanur sahibi bulunduğu şirketler grubu ile Sağlık Turizmi yaparak Yerli Sağlık Kliniklerine ve Doktorlara yabacı hasta yönlendiriyor. Önemli olanın Ülkeye döviz sokmak olduğunu söyleyen Altuğ ADANUR amaçlarının ülke kalkınmasına destek olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme: 08.04.2022 16:12
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