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Amazon Prime Day başladı

Dünyanın sayılı alış veriş sitelerindne olan Amazon'da çılgın indirim günleri başladı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 20:29
Amazon Prime Day başladı

Amazon Prime Day başladı

   Dünyanın sayılı alış veriş sitelerindne olan Amazon'da çılgın indirim günleri başladı.İndirim günleri hakkında açıklamada bulunanan Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon'un 21-22 Haziran tarihlerinde 20 ülkede kutladığı yılın en büyük alışveriş etkinliği Prime Day boyunca Türkiye'deki Prime üyelerine müthiş fırsatlar sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Prime hizmeti ile Türkiye'de müşterilerimize eşsiz bir değer sunuyoruz. Üyelerimize daha fazla kolaylık, daha geniş bir seçki ve eğlence içeriği sunmak için yatırımlarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz” dedi.

    Amazon, bu yıl gerçekleştirdiği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor. Şimdiye kadarki tüm Prime Day etkinliklerinden çok daha fazla indirimin sunulduğu bu iki günde Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayan indirimlerden 48 saat boyunca faydalanabilecek. Bu yıl Prime Day Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Suudi Arabistan, Portekiz, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya ve Avustralya'da, toplam 20 ülkede kutlanıyor.Bu yıl Prime Day, etkinliğin tarihindeki en fazla indirimi ve fırsatı Prime üyeleriyle buluşturuyor. Tüm dünyadaki Prime üyeleri, iki milyonu aşkın üründe müthiş fırsatlardan ve indirimlerden faydalanabiliyor. 

Son Güncelleme: 21.06.2021 20:36
Anahtar Kelimeler:
Amazon Prime Day
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