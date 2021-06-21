Amazon Prime Day başladı
Amazon, bu yıl gerçekleştirdiği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor. Şimdiye kadarki tüm Prime Day etkinliklerinden çok daha fazla indirimin sunulduğu bu iki günde Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayan indirimlerden 48 saat boyunca faydalanabilecek. Bu yıl Prime Day Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Suudi Arabistan, Portekiz, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya ve Avustralya'da, toplam 20 ülkede kutlanıyor.Bu yıl Prime Day, etkinliğin tarihindeki en fazla indirimi ve fırsatı Prime üyeleriyle buluşturuyor. Tüm dünyadaki Prime üyeleri, iki milyonu aşkın üründe müthiş fırsatlardan ve indirimlerden faydalanabiliyor.