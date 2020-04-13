Amgen Türkiye’den Yurtdışına Transfer | Dr. Suna Avcıl Amgen Kanada’ya Atandı

İlaç sektöründeki 24 yıllık deneyimiyleDepartmanının stratejik bir iş ortağı haline gelmesinde önemli bir rol oynayanolarak atandı. Avcıl, güçlü liderliği ve hastalara hizmet etme misyonunu odağına alan bakış açısıyla 2019'da Amgen Global’de yılın Medikal Lideri olarak ödüllendirilmişti.

1995 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olan Suna Avcıl, kariyerine Bilim İlaç’ta Ürün Müdürü olarak başladı. Daha sonra Abdi İbrahim’de 6 yıl boyunca aynı görevi yürüten Suna Avcıl, ardından Lilly İlaç’da 16 yıllık kariyeri boyunca Pazarlama Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörü, Ülke Medikal Direktörü ve Kıdemli Bölgesel Medikal Direktör gibi görevler üstlendi. Amgen’a 2018 yılında Amgen Türkiye Medikal Direktörü olarak katılan Avcıl, 1 Nisan 2020 itibariyle Amgen Kanada Kıdemli Medikal Direktörü olarak yeni görevine Kanada’nın Toronto - Missisauga kentinde devam ediyor.