Amgen Türkiye’den Yurtdışına Transfer | Dr. Suna Avcıl Amgen Kanada’ya Atandı
1995 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olan Suna Avcıl, kariyerine Bilim İlaç’ta Ürün Müdürü olarak başladı. Daha sonra Abdi İbrahim’de 6 yıl boyunca aynı görevi yürüten Suna Avcıl, ardından Lilly İlaç’da 16 yıllık kariyeri boyunca Pazarlama Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörü, Ülke Medikal Direktörü ve Kıdemli Bölgesel Medikal Direktör gibi görevler üstlendi. Amgen’a 2018 yılında Amgen Türkiye Medikal Direktörü olarak katılan Avcıl, 1 Nisan 2020 itibariyle Amgen Kanada Kıdemli Medikal Direktörü olarak yeni görevine Kanada’nın Toronto - Missisauga kentinde devam ediyor.