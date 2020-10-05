AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

5 Ekim Dünya Mimarlık Günü’nde dijital olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, profesyonel ve öğrenci kategorilerinde, yurtdışı eğitim bursu dahil olmak üzere toplamda 10 projeye 10’ar bin TL tutarında para ödülü verildi.

Düzenlenen basın toplantısına TİM Başkanı İsmail Gülle, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi katılım göstererek doğal taş sektörüne ilişkin çok önemli mesajlar verdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’ine sahip olan ülkemizin doğal taşlarının ihracat potansiyelini artırmak ve Türk doğal taşının prestijli projelerdeki kullanımını arttırmak amacıyla düzenlediği AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen yarışma, mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans, yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler ve mezunlarının katılımıyla “Dünya Mimarlık Günü”nde gerçekleşti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, bu yarışmayla sektördeki profesyonelleri ve öğrencileri bir araya getirerek, doğaltaş ihracatında tasarımın gücünü ortaya çıkararak sektöre katma değer sağladı. AMORF yarışması ile tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler jürilere sunuldu. Jüri üyeleri başvuruları mermer atıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkim tasarım projeleri, dış mekan projeleri ve iç mekan uygulamaları ile mobilya ve aksesuar tasarımları olmak üzere üç ana kategoride değerlendirmelerini gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en genç inovasyon ailesini oluşturduk

Basın toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, her zaman ifade ettiğimiz “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’’ hedefimize ulaşma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklandık. Tasarım Haftaları ve İnovasyon Haftaları düzenledik, İnovaTİM ile 72 ilden 150 üniversitede, Türkiye’nin en genç inovasyon ailesini oluşturduk. 2019 yılında AloTİM, TİM aplikasyonu, İhracat Radarı gibi birçok projeyle TİM’de dijital dönüşümü bünyemizde gerçekleştirdik. 2020 yılında da, pandeminin etkisiyle, işlerimizi sanal platformlara taşıdık. Bakanlığımızın koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz Sanal Ticaret heyetlerini 11 ülkede başarıyla tamamladık.

Ülkemiz dünyanın en büyük üçüncü doğal taş ihracatçısı konumunda

2020 yılında, pandeminin etkisiyle, projleri sanal platformlara taşıdıklarına değinen TİM Başkanı İsmail Gülle sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlığımızın koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz Sanal Ticaret heyetlerini 11 ülkede başarıyla tamamladık. Yarışma kapsamında; ülkemiz doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılması,Doğal taş ihracatında tasarım yoluyla yüksek katma değerli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler geliştirilmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Böylelikle tasarım faktörünün çarpan etkisiyle Türk doğal taşları kullanılarak üretilen ürünlerin uluslararası piyasalarda imajının geliştirilmesi, işlenmiş ürünlerin markalaşarak yurt dışına çok daha yüksek birim fiyatlarla satılması mümkün olacak. Dünyanın en büyük üçüncü doğal taş ihracatçısı olan Türkiye, katma değerli üretim ve ihracatla hedeflerinin ne olması gerektiğinin farkında. Biliyoruz ki ülkemiz, gerek sahip olduğu doğal kaynaklar gerekse eğitimli insan kaynağıyla bu atılımı gerçekleştirmek için her türlü donanıma sahiptir. Yeter ki kendimize inanalım ve ürünlerimizi dünyanın her köşesine hak ettiği değerler üzerinden ulaştıralım, ülkemizin gelişiminde ve refah artışında net ihracatın payını günden güne artıralım.”

Ülkemizin kalkınmamızın anahtarı madenlerimizin gün yüzüne çıkarılıp işlenmesinden geçiyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: “Ege Bölgesi’nde 8 bini aşkın ihracatçımızı temsil eden 12 İhracatçı Birliğimizin hepsi, endüstri ve tasarımın gücünü harmanlayarak birçok projeye imza atıyor.Ege İhracatçı Birlikleri olarak öncü sektörlerimizle birlikte tasarım yarışmaları düzenleyerek, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında önemli bir rol oynuyoruz. Ülke olarak kalkınmamızın anahtarı, bugünkü piyasa değeri trilyonlarca dolar eden madenlerimizin gün yüzüne çıkarılıp işlenmesinden geçiyor. Bu amaçla EİB Moda Tasarım Yarışması, Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması, Mobilya, Doğal taş ve tekstil ürünlerinin birlikte harmanlandığı Ezberbozan Tasarım Yarışması ve AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmasıyla, Ege İhracatçı Birlikleri’nin düzenlediği tasarım yarışmaları dörde ulaştı” diye konuştu.

Pandemi’den etkilenen madencilik sektörü Nisan ayında normalleşmeye başladı

Doğal taş sektörü, ihracat rakamları ve pandemi döneminin etkilerinden bahseden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya: “Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) olarak 2019 yılında yüzde 3’lük ihracat artış hızıyla 946 milyon dolar döviz geliri elde etmiştik. 2020’ye de büyük umutlarla girmiş ve ihracatta 1 milyar doları aşma hedefi koymuştuk. Nitekim ocak ayında yüzde22’lik artış ve 76,5 milyon dolar gelirle iyi bir başlangıç yaptık. Covid-19 pandemisi tüm sektörler gibi madencilik sektörünü de etkiledi. 2020 yılı Şubat ve Mart aylarında yüzde 50’ye varan oranlarda düşen ihracatımız Nisan ayından itibaren normalleşmeye başladı.

Hedefimiz işlenmiş ürün ihracatını daha yüksek seviyelere çıkarmak

Ocak- Eylül 2020 döneminde ise Türkiye geneli maden ihracatımız yüzde 7’lik kayıplaDoğal taş özelinde ihracatımız ise Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 11’lik kayıplaolarak gerçekleşti. Blok doğal taş ihracatımız ise bu dönemde Çin pazarındaki talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 30 kayıpla 458 milyon dolar oldu. 2020 yılının Ocak-Eylül aralığında, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin kayda aldığı maden ihracatının 2019 yılının Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 1 azalışla 678 milyon dolar, doğal taş ihracatı ise yüzde 6 azalışla 412 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz madencilik sektörünün en önemli pazarları başta ihracatımızın yüzde 40’ını yaptığımız Çin olmak üzere AB, ABD ve Ortadoğu ülkeleridir. Çin’e ihracatımızın tamamen durması, diğer ülkelerde (özellikle Ortadoğu ülkelerinde) siparişlerin bekletilmesi dolayısıyla madencilik sektörü büyük sıkıntı yaşadı. Mayıs ayından itibaren Çin’den gelen doğal taş talebinin kademeli olarak artış gösterdiğini görüyoruz. Diğer taraftan Ege Maden İhracatçıları Birliği'mizin 2020 eylül ayı işlenmiş doğal taş ihracatında 2019 Eylül'e kıyasla yüzde 24 artış var.

Ocak- Eylül 2020 döneminde Birliğimiz işlenmiş doğal taş ihracatı, Birliğimizin toplam doğal taş ihracatının yüzde 73’üne ulaştı. Burada hedefimiz işlenmiş ürün ihracatını daha yüksek seviyelere çıkarmak. Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Amorf Doğal Taş Proje Tasarım Yarışması bizler için çok önemli çünkü hammadde ya da yarı mamul yerine, özellikle doğal taş hammaddesine tasarımla, sanatsal ve estetik dokunuşla, yenilikçi teknolojilerle sağlanacak katma değerli üretimler ihracat hacmimizi hak ettiği gibi çok daha yüksek seviyelere çıkaracaktır. O nedenle doğal taş sektörüne tasarımı ve estetiği getirmeyi, katma değerli üretimler gerçekleştirmeyi ve bu üretimler için yeni yatırımlar yapılmasını arzu ediyoruz. Ve elbette madencisi, sanayicisi, akademisi, tasarımcısı, mimarı ve iç mimarı ile hep birlikte sektörde yeni bir ekonomi yaratmak istiyoruz.”

Ülkemizin kalkınmamızın anahtarı madenlerimizin gün yüzüne çıkarılıp işlenmesinden geçiyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: “Ege Bölgesi’nde 8 bini aşkın ihracatçımızı temsil eden 12 İhracatçı Birliğimizin hepsi, endüstri ve tasarımın gücünü harmanlayarak birçok projeye imza atıyor.Ege İhracatçı Birlikleri olarak öncü sektörlerimizle birlikte tasarım yarışmaları düzenleyerek, ülkemizin iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında önemli bir rol oynuyoruz. Ülke olarak kalkınmamızın anahtarı, bugünkü piyasa değeri trilyonlarca dolar eden madenlerimizin gün yüzüne çıkarılıp işlenmesinden geçiyor.“

Mermer denildiğinde akla gelen ilk ülkenin Türkiye olması gerekir

Basın toplantısında konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Melike Alpay Özmen: “Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, 5,1 milyar metre küp (ki bu da yaklaşık 13,9 milyar tona tekabül eder) muhtemel mermer rezervine sahip. Bu değer 15 milyar metre küp olduğu tahmin edilen dünya rezervlerinin yüzde 33’üne karşılık geliyor. Bunu yüzyıllar hatta bin yıllar öncesinden kalan antik kentlerimizdeki mermer zenginliğinden, kullanılan mermerlerin çeşitliliğinden de açıkça görebiliyoruz.

Bu zengin jeolojik varlığımız nedeniyle mermer denildiğinde akla gelen ilk ülkenin Türkiye olması gerekir. Fakat ne yazık ki günümüzde ihracat bakımından İtalya’dan sonra geliyoruz. Dünyanın gelişmiş ve hızla büyüyen ekonomileri tarafından tercih edilen doğal taşlar, önemli ihracat kalemlerimizden biridir. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ülkemizdeki bu zengin mirasımıza katma değer kazandırarak, bu alanda öncü ülkelerden biri haline gelmeliyiz diye düşünüyoruz.”

“EMİB olarak mermerden sanat eseri üretmeye, tasarım objeler üretmeye hiç de yabancı olmadığımızı hatta bu konuda en eski medeniyetlerden olduğumuzu göstermek istiyor, bu nedenle gelenekselleşmesini umduğumuz, her sene sektörün heyecanla beklediği, sektörün çeşitli alanlarda başarılara imza atan isimlerinin ödüllendirileceği, adeta mermer sektörünün “oscar töreni” tadında bir etkinlik planlıyoruz.”

Türk taşıyla yapılan tasarımları dünyaya tanıtmayı teşvik etmek istiyoruz

Amorf Yarışma Komitesi Üyesi Reyhan Sezgin: “Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak yaptığımız organizasyonların bir amacı var; öncelikle Türk doğal taşının dünya piyasalarında hak ettiği öneme kavuşmasını sağlamak ve katma değerli üretimleri teşvik etmek. Mimarlarımızı, tasarımcılarımızı Türk taşıyla yapılabilecek en prestijli tasarımları yapmaya, bunu dünyaya tanıtmaya teşvik etmek istiyoruz, bunun için biz de Bakanlığımız da taşın altına elini koyarak canla başla çalışıyoruz. Sonuçları incelediğimizde kadın tasarımcıların ve öğrencilerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Özellikle yurtdışı eğitim, mentörlük ve satış ödüllerimizin teşvik edici olması önümüzdeki sene yapacağımız 2.Amorf Doğaltaş ve Proje yarışmamıza başvuruları artıracaktır.”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Can Özcan: “Öncelikle Ticaret Bakanlığına, TİM’ne teşekkürlerimi sunuyorum, üniversitelerle iletişime geçerek geldiler, bu ülkelerin genç insanlarına tasarım yapma desteği verdiler. Göreve başladığım 80’li yıllarda iki ya da üç tane tasarım bölümü vardı. 2000lere girerken bu sayı 6’ya çıktı. Bugün 50’nin üzerinde tasarım bölümü ve Bu ülke çok başarılı tasarımcılar yetiştiriyor. Düzenlediğimiz tasarım yarışmasında 400’e yakın geçerli başvuru aldık bu rakam artık kendi tasarımcılarımızı yetiştirdiğimizi gösteriyor.’’

Yarışmanın kazananları belli oldu

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması’nın kazananları 5 Ekim Mimarlar Günü’nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yarışmanın ilk yılı olmasına rağmen öğrenci kategorisinde 196, profesyonel kategorisinde 202 adet olmak üzere toplamda 398 geçerli başvuru alındı. Açıklanan sonuçlara göre;

Profesyonel ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları kategorisinde LEVO Projesi ile ALİ CAN EROL ve HAKAN YÖRÜK, Profesyonel ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları kategorisinde NAAN Projesi ile AYŞENUR AYDEMİR, SELEN ÇAKIR ve ZEHRA ALAN, Öğrenci ve Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi kategorisinde LAVA Projesi ile TOBB Üniversitesi’nden BURÇİN ECE ERTÜRK ve BİLGESU YILDIZ, Profesyonel ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları kategorisinde DRIPPER Projesi ile CEMRE AYMELEK, GÖZDE KARAKOYUNLU ve GAMZE SEVİMLİ, Öğrenci ve Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi kategorisinde LUCID Projesi ile ODTÜ’den ELİF DİLARA BORA ve OZAN AKSUN, Öğrenci ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları kategorisinde INLEAF Projesi ile Marmara Üniversitesi’nden MEHMET ALİ SEVEN, Öğrenci ve Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi kategorisinde İSTASYON Projesi ile Sakarya Üniversitesi’nden NİLAY KOÇAK ve SÜLEYMAN PAMUK, Profesyonel ve Dış Mekan kategorisinde SHOME Projesi ile ÖMER YEŞİLDAL, Profesyonel ve Dış Mekan kategorisinde HARMONY Projesi ile SEMİHA KAN, Öğrenci ve İç Mekan Mobilya, Aksesuar, Uygulamaları kategorisinde PURE Projesi ile Gazi Üniversitesi’nden ÜMMÜ BEYZA TOP 10.000-TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü kategorisinde TOBB Üniversitesinden LAVA Projesi ile BURÇİN ECE ERTÜRK ve BİLGESU YILDIZ, Tasarladığı ürünün ticarileşmesine olanak sağlayacak üretim ve satış kategorisi kazananları DRIPPER Projesi ile CEMRE AYMELEK-GÖZDE KARAKOYUNLU-GAMZE SEVİMLİ ve INLEAF Projesi ile MEHMET ALİ SEVEN ödüle layık görüldü.

Başvurular alanında uzman isimler tarafından değerlendirildi

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın jüri heyetinde; Platform İzmim Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Gülçin Çalandağ, İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Yüksek Mimar Hüseyin Egeli, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Demet Binan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Can Özcan, Tasarımcı Emre Yusufi, İç Mimar Hakan Kütahya, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Sertaç Ersayın, ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Gülay Hasdoğan, Endüstriyel Tasarımcı Buket Hoşcan Bazman, İç Mimar Erman Bazman, Sezgin Marble Kurucu Ortağı Reyhan Sezgin ve Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Melike Alpay Özmen yer aldı.