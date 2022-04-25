Ana gündem finansal sonuçlar ve enflasyon

ABD şirketlerinin ilk çeyrek sonuçları oldukça parlak bir görünüm sergiliyor, S&P500’de 87 şirketin %80’ni beklentilerden iyi bir kar açıkladı. ABD piyasaları iyi gelen kar rakamları ile son haftalarda yaşadığı kayıpları geri alırken, IMF Bahar Toplantılarında konuşan Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları bu toparlanmayı sekteye uğrattı. Fed’in gelecek üç ay yarım baz puan faiz artırması, yılın geri kalanını ise çeyrek baz puanlık artırımlar ile tamamlaması fiyatlamalara giriyor. Bu hafta en önemli ekonomik veri Cuma günü açıklanacak PCE Core fiyat endeksi olacak, Mart ayında %5,4’den %5,5’e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek fiyat göstergesi beklentilerden düşük kalırsa Temmuz ayında faiz artırımı beklentisi azalabilir. Diğer önemli ekonomik veriler, ABD ve Euro Bölgesi’nin ilk çeyrek büyüme verisi olacak. Türkiye’de gündem; ilk çeyrek kar rakamları ve Perşembe günü yayınlanacak TCMB Enflasyon raporu olacaktır. Enflasyon Raporu’nda bu yıl ve gelecek seneye ait enflasyon tahminlerinin yükseltilmesi beklenebilir. Raporun piyasalar üzerinde etkisini beklemiyoruz ama makro ihtiyati tedbirlere yönelik yeni mesajlar olursa dövizi ve bankacılık sektörünü etkileyebilir.

Dolar endeksine direnmek zor. Dolar/TL, Cuma günü 14,69-14,76 aralığında hareket etti ve bir önceki işlem gününe göre %0,25 yükselişle kapattı. 5 günlük üssel ortalaması 14,69 ve 20 günlük üssel ortalaması 14,65 olup, ortalama kesişimlerine göre dolar lehine pozitif bir görünümü işaret etmektedir. Trend göstergesi alım yönünde yükselirken; kısa vadeli ana destek 14,66 , kısa vadeli ana direnç 14,85 seviyesindedir. 14,676 ve 14,691 geri çekilmelerde takip ettiğimiz diğer destek seviyelerimizdir.

. Borsa İstanbul Cuma günü %3,30 düştü ve hafta başından bu yana tüm getirisini silerek haftayı %0,88 kayıpla tamamladı. Cuma günkü düşüş ile birlikte bayram öncesinde yatay geçildi. Bu hafta içerisinde; Akbank, Garanti, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam, Turkcell, Türk Hava Yolları, Tav Havalimanları, Ford Otosan, Tofaş Oto, Türk Telekom, Aselsan ve sigorta şirketleri ilk çeyrek finansallarını açıklayacak. Cuma günü düşüş sonrasında bugün tepki alımlarının etkili olmasını, 2450 üzerinde denge sağlamasını ve 2500’ün üzerine tepki olmasını bekliyoruz.

BIST30 Nisan ayı kontratı 2879 seviyesinden güne düşüşle başladı, gün içinde en düşük 2753, en yüksek 2880 seviyesinden işlem görürken günü %-4,42 düşüşle 2754 seviyesinden tamamladı. Kapanış spot fiyatın %-0,39, teorik fiyatın %-0,19 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 3.149 artışla 455.714 oldu. Bugün 2796 pivot seviyesinin altında düşüşle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 2923 ve 2966, destek seviyelerimiz 2711 ve 2668.

Dolar/TL Nisan ayı kontratı 14,77 seviyesinden güne yükselişle başladı, gün içinde en düşük 14,74, en yüksek 14,80 seviyesinden işlem görürken günü %0,33 yükselişle 14,80 seviyesinden tamamladı. Kapanış teorik fiyatın %0,16 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi -35.697 düşüşle 895.445 oldu. Bugün 14,78 pivot seviyesinin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 14,84 ve 14,88, destek seviyelerimiz 14,75 ve 14,71.