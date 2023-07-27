Anadolu Savunma, IDEF fuarında taktik tekerlekli araç modelleri ile boy gösterdi

2011 yılından beri zırhlı midibüs tasarımı ve üretimi ile kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet veren Anadolu Savunma, 2017 yılından itibaren ticari araç üretim ve Ar-Ge gücünü Taktik Tekerlekli askeri kamyonlar ile savunma sanayiine taşıma kararı aldı. Anadolu Savunma envanterde yer alan 8x8 Taktik Tekerlekli Araçları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet vermeye devam ediyor. Anadolu Savunma, bu yıl 16’ncı kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF 2023’te SEYİT 8x8 Taktik Tekerlekli modelini stand alanında ziyaretçilerine sergilemekle birlikte, prototip aşamasında olan ve gelecek fuarlarda sergilenmek için SEYİT 4x4 ve 6x6 Taktik Tekerlekli modellerinin de ön tanıtımını ilk kez gerçekleştirdi.

Küresel bir Türk markası haline gelen ve bu yıl 16’inci kez düzenlenen IDEF 2023 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen etkinlik, İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde savunma sanayiinin önde gelen paydaşlarını bir araya getirdi.

Yüksek Ar-Ge Gücü, Geniş Servis Ağı

Anadolu Grubu’nun Ar-Ge alanındaki yetkinliğini savunma sanayine taşıyarak başarılarını her geçen gün daha da artıran Anadolu Savunma, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere küresel pazardaki paydaşlarının ihtiyaçlarını en yüksek seviyede karşılama hedefiyle geliştirdiği yüksek yerlilik oranına sahip araçlarıyla öne çıkıyor.

Yurtiçinde 93 farklı servis noktasına yayılan Anadolu Savunma son kullanıcılara en kısa sürede servis hizmeti avantajı sunuyor. Anadolu Savunma’nın geniş satış sonrası servis ağı içerisinde yer alan tüm yetkili birimler, SEYİT araçların idamesi konusunda periyodik eğitimlere tabi tutuluyor ve yetkilendiriliyor.

IDEF’te SEYİT çıkartması

İlk kez IDEF 2023’te ön tanıtımı yapılan yeni SEYİT 4x4 ve 6x6 araçlar, 8x8 araçlarda olduğu gibi farklı şekillerde konfigüre edilebiliyor. Zırhlı ve zırhsız olmak üzere iki farklı tip kabine sahip ve araçlar zorlu arazi koşullarında görevlerini icra edebilecek şekilde tasarlandı. 4x4 araçlarda 10 ton, 6x6 araçlarda ise 16 tona kadar yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve 5200 mm’den 7800 mm’ye kadar faydalı şase alanını bulunuyor. Yüzde 60 dik eğim tırmanabilme ve 1 metre derinlikteki sudan geçebilme kabiliyetine sahip araçlar aynı zamanda (-32) dereceden (+55) dereceye kadar zorlu çevre sıcaklıklarında görevlerini icra edebiliyor ve 750 kilometre menzile sahip.

Anadolu Savunma’nın fuarda sergilediği SEYİT 8x8 Çift Kabin Taktik Tekerlekli modeli, aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine sunulan Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesinde tercih edilen araç olma özelliğini taşıyor. 435 beygir motor ve 7 ileri otomatik şanzıman bulunan 43 ton taşıma kapasiteli araç, bağımsız süspansiyonu, muharebe yükünde %60 dik eğim tırmanma kabiliyeti ve 1 metre derinlikte sudan hazırlıksız geçme yetkinliği ile her türlü zorlu arazi şartlarında çalışabiliyor. Aracın üzerinde, Anadolu Savunma Ar-Ge mühendisleri tarafından Aselsan ile yakın iş birliği içerisinde ve son kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda iç tasarımı terzi işi yaklaşımı ile geliştirilen çift kabin yer alıyor. Zırhlı tek ve çift kabin versiyonları da bulunan SEYİT 8x8’in tek kabinli versiyonu da çift kabinli versiyon gibi yine Aselsan tarafından geliştirilen Yüksek Frekanslı Elektronik Taarruz Sistemi projesinde tercih edilmişti.