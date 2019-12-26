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Anadolubank, Malatya şubesi açıldı

6 Aralık itibarıyla hizmete başlayan Anadolubank Malatya Şubesinin açılış töreni, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımı ile gerçekleşti.

26 Aralık 2019 Perşembe 15:58
Anadolubank, Malatya şubesi açıldı

Anadolubank, Malatya ile buluştu

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli bankası Anadolubank, Malatya Şubesini açtı. 16 Aralık itibarıyla hizmete başlayan Anadolubank Malatya Şubesinin açılış töreni, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımı ile gerçekleşti. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz’ün de yer aldığı törene, yoğun ilgi gösterildi.


 

Anadolubank Malatya Şubesi açılış töreni, 25 Aralık 2019 tarihinde; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz’ün katılımları ile gerçekleşti.

Yoğun ilgi gösterilen açılış töreninde, Başkan Selahattin Gürkan Anadolubank hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etti: “Anadolubank Türkiye’deki bankacılık sektöründe güçlü adımlar ile ilerliyor. Malatya’da yeni şubenizin açılmasının hem mudiler hem de müteşebbislerimiz için önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uygun koşullarda, uygun şartlarda müşterileri destekleyerek memleketimize de önemli bir hizmet sunacağınıza inanıyorum.”

KOBİ’lere ve Türk ekonomisine üretimiyle katkıda bulunan, yatırımcılara sunduğu finansal çözümlerle ön plana çıkan Anadolubank; KOBİ, İşletme, Ticari, Bireysel ve Tarım Bankacılığı alanlarında hizmet vermeye devam ediyor.

Bankacılığın birçok alanında sahip olduğu çözüm alternatifleriyle destek olan Anadolubank, müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru şekilde tespit ederek, çalışmalarını; ihtiyaçlara uygun biçimde butik ve hızlı bankacılık anlayışı doğrultusunda gerçekleştiriyor.

Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke Anadolubank’ın çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

“Anadolubank olarak sektörün ihtiyaç ve sorunlarını en iyi şekilde analiz ediyor, müşterilerimizin her yıl farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini geliştiriyor ve yeni istihdam alanları sağlayarak hedeflerine emin adımlarla ulaşmaları için destek vermeye devam ediyoruz.”

Müşterilere sadece finansal uzman değil, çözüm ortağı olduklarını belirten Ülke, konusunda yüksek finansal ve bilgi birikimine sahip uzman kadrosu ile Malatya halkına hizmet vermenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını bildirdi.

Anadolubank Malatya Şube Müdürü Erkan Kara ise, Anadolubank olarak tüm çalışmalarında müşterileri ile uzun soluklu, sürdürülebilir ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler tesis etmeyi amaçladıklarını söyledi.

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AnadolubankMalatya
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