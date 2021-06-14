Anadolubank Nuruosmaniye şubesini açtı

Verimli ve sürdürülebilir büyümeyle Türk üretken üretimi genç, üretken ve dayanıklı Anadolubank, 2019 yılında üretimi yeni fabrikaılımını sürdürüyor. Yüksek hizmet bilgicılığına sahip uzman uzmanlığı ile hizmet hizmetiyle Altın Banka 115. şubesini İstanbul'un Fatih bağlı Nurosmaniye'de eğitim hizmetine açıldı.