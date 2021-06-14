Anadolubank Nuruosmaniye şubesini açtı
Verimli ve sürdürülebilir büyümeyle Türk üretken üretimi genç, üretken ve dayanıklı Anadolubank, 2019 yılında üretimi yeni fabrikaılımını sürdürüyor. Yüksek hizmet bilgicılığına sahip uzman uzmanlığı ile hizmet hizmetiyle Altın Banka 115. şubesini İstanbul'un Fatih bağlı Nurosmaniye'de eğitim hizmetine açıldı.
Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke , “Anadolubank olarak görünümümüz 'Yenilikçi olarak seçimlerimizi ve güvenliğimizle tüm seçilecek seçim olmak' olarak seçilmişk” diyen Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke , “Butik değerlendirmemiz ile uzman kadromuz ile ilgili sonuçlarımız ve güvenliğimizle tüm en doğru ve en uygun olarak seçilmişk” geliştiren bir bakış açısıyla ilerliyor. Büyümenin verimli ve büyük ölçekte bir ürüne son derece önem verilmektedir. 2019 yılında mağazamıza atılımımızla da bu anlayışı destekliyoruz. Yüksek iyi bilgine sahip olan uzman kadromuz ile hem de ticari bankacılığa uygun şekilde şekillendirmeye devam etmek için kullanırlar.