Anadolubank’tan 2019 yılı son ayında büyük atak | Anadolubank 3 yeni şube ile büyüyor!

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli bankası Anadolubank; KOBİ, İşletme, Ticari, Bireysel ve Tarım Bankacılığı alanlarında verdiği hizmetler ve yatırımcılara sunduğu finansal çözümlerle Anadolu’da büyümeye devam ediyor.

KOBİ’lere ve Türk ekonomisine üretimiyle katkıda bulunan, yatırımcılara sunduğu finansal çözümlerle ön plana çıkan Anadolubank, KOBİ, İşletme, Ticari, Bireysel ve Tarım Bankacılığı alanlarında hizmete soktuğu Elazığ, Malatya ve Bodrum şubeleri ile hız kesmeden büyümeye devam ediyor.

Bankacılığın birçok alanında sahip olduğu çözümleriyle, müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru tespit edip, onların ihtiyaçlarına uygun olarak, butik ve hızlı bankacılık sunan Anadolubank, bu hizmet kalitesini Anadolu’ya yayıyor ve şube ağını genişletiyor.

2020 büyüme yılı olacak

2019 yılını oldukça verimli geçirdiklerini ve 2020 yılında büyümeye odaklandıklarını ifade eden Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke, büyüme hedefleri hakkında şunları kaydetti:

‘’2019 yılını, 2018 yılı sonuna kıyasla nakit kredilerde yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Ekim ayında Sivas şubesini açmıştık, 16 Aralık 2019 tarihinde hizmete başlayan Malatya ve Elazığ şubelerimizi takiben 19 Aralık’ta Bodrum şubemizi de hizmete açarak sektörün ihtiyaç ve sorunlarını en iyi şekilde analiz ediyor, müşterilerimizin her yıl farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini geliştiriyor ve hedeflerine emin adımlarla ulaşmaları için destek vermeye devam ediyoruz. 2020’nin ilk aylarında Diyarbakır şubemizi hizmete sokacağız. Özellikle bankacılık sektörüne bu dönemde yeni istihdam sağlıyor olmak da bizleri ayrıca mutlu ediyor.”