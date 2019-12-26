Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Anadolubank’tan 2019 yılı son ayında büyük atak | Anadolubank 3 yeni şube ile büyüyor!

Anadolubank; KOBİ, İşletme, Ticari, Bireysel ve Tarım Bankacılığı alanlarında verdiği hizmetler ve yatırımcılara sunduğu finansal çözümlerle Anadolu’da büyümeye devam ediyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 15:17
Anadolubank’tan 2019 yılı son ayında büyük atak | Anadolubank 3 yeni şube ile büyüyor!

Anadolubank’tan 2019 yılı son ayında büyük atak | Anadolubank 3 yeni şube ile büyüyor!

Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli bankası Anadolubank; KOBİ, İşletme, Ticari, Bireysel ve Tarım Bankacılığı alanlarında verdiği hizmetler ve yatırımcılara sunduğu finansal çözümlerle Anadolu’da büyümeye devam ediyor.

KOBİ’lere ve Türk ekonomisine üretimiyle katkıda bulunan, yatırımcılara sunduğu finansal çözümlerle ön plana çıkan Anadolubank, KOBİ, İşletme, Ticari, Bireysel ve Tarım Bankacılığı alanlarında hizmete soktuğu Elazığ, Malatya ve Bodrum şubeleri ile hız kesmeden büyümeye devam ediyor.

Bankacılığın birçok alanında sahip olduğu çözümleriyle, müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru tespit edip, onların ihtiyaçlarına uygun olarak, butik ve hızlı bankacılık sunan Anadolubank, bu hizmet kalitesini Anadolu’ya yayıyor ve şube ağını genişletiyor.

2020 büyüme yılı olacak

2019 yılını oldukça verimli geçirdiklerini ve 2020 yılında büyümeye odaklandıklarını ifade eden Anadolubank Genel Müdürü Namık Ülke, büyüme hedefleri hakkında şunları kaydetti:

‘’2019 yılını, 2018 yılı sonuna kıyasla nakit kredilerde yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Ekim ayında Sivas şubesini açmıştık, 16 Aralık 2019 tarihinde hizmete başlayan Malatya ve Elazığ şubelerimizi takiben 19 Aralık’ta Bodrum şubemizi de hizmete açarak sektörün ihtiyaç ve sorunlarını en iyi şekilde analiz ediyor, müşterilerimizin her yıl farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerini geliştiriyor ve hedeflerine emin adımlarla ulaşmaları için destek vermeye devam ediyoruz. 2020’nin ilk aylarında Diyarbakır şubemizi hizmete sokacağız. Özellikle bankacılık sektörüne bu dönemde yeni istihdam sağlıyor olmak da bizleri ayrıca mutlu ediyor.”

Anahtar Kelimeler:
AnadolubankKOBİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leshow İstanbul 2.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor
Leshow İstanbul 2.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor
Yeni küresel araştırma: 2030’da müşteri deneyimi nasıl olacak?
Yeni küresel araştırma: 2030’da müşteri deneyimi nasıl olacak?
Elektrik faturasını düşürmenin yolları | Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
Elektrik faturasını düşürmenin yolları | Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
İZODER, 2019’un altıncı ‘Yalıtım Semineri’ni Tekirdağ’da düzenliyor
İZODER, 2019’un altıncı ‘Yalıtım Semineri’ni Tekirdağ’da düzenliyor
Bereket Döner Suudi Arabistan Abha’da şubesini açtı
Bereket Döner Suudi Arabistan Abha’da şubesini açtı
İstanbul Havalimanı, 50 Milyon Yolcuya Ulaştı
İstanbul Havalimanı, 50 Milyon Yolcuya Ulaştı
Ankara ve ülke ekonomisi için büyük buluşma
Ankara ve ülke ekonomisi için büyük buluşma
2020 Koleksiyonunda Gold, Modernlikle Buluştu
2020 Koleksiyonunda Gold, Modernlikle Buluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim