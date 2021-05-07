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Anadolu’dan Bilişim 500’e büyük ilgi

“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosuyla, bu yıl 22. defa gerçekleşecek Bilişim 500 araştırmasına başvurular, 12 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

07 Mayıs 2021 Cuma 23:19
Anadolu’dan Bilişim 500’e büyük ilgi

Anadolu’dan Bilişim 500’e büyük ilgi

“Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması - Bilişim 500” de yer alarak, bölgeleri ve illerindeki büyüklüklerini ortaya koymak isteyen Anadolu firmalarının araştırmaya gösterdikleri ilgi geçen yıllara oranla artarak devam ediyor. Şimdiye kadar gerçekleşen başvurular incelendiğinde, bu yıl yeni başvuruların yüzde 50’sinde Anadolu’da faaliyet gösteren firmaların yer alacağı öngörülüyor.

Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosuyla, bu yıl 22. defa gerçekleşecek Bilişim 500 araştırmasına başvurular, 12 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Araştırmaya şimdiye kadar yapılan başvuruları İstanbul’u hariç tutarak analiz ettiklerini kaydeden M2S Araştırma Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan, analizlerin sonucunda Anadolu’da en yüksek net satış geliri olan 10 şirketin ortalama büyümesinin yüzde 52 olduğu ve Anadolu’da büyümenin ise yüzde 44 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Pazar yerinden de faydalanacaklar 

Bilişim 500 araştırmasında yer alan şirketler, rakamsal ve hizmet alanlarına göre sıralanırken, il bazında yapılan sıralama ile kendi bölgelerindeki büyüklüklerini de ortaya koyabilecek ve kendi bulundukları bölgede tanınırlıklarını artırabilecek. Ayrıca girişimci ve yatırımcıyı buluşturma özelliği de bulunan araştırma sayesinde, Anadolu’da faaliyet gösteren işletmeler, yatırım almak için Bilişim 500’ün pazar yeri olma fırsatından faydalanabilecek. Firmaların gösterdiği yoğun ilgi, bilişimin sadece büyük şehirler demek olmadığını da ortaya koyarken, Anadolu’daki firmalara da kendilerini il tablolarında göstermek için bir fırsat olacak.

En yüksek büyüme İç Anadolu’da

M2S Araştırma Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan’ın verdiği bilgilere göre; İstanbul dışından yapılan erken başvurular incelendiğinde, her 10 şirketten 8’inin 2020 gibi zorlu bir yılda büyüme kaydettiğini görüyoruz. “Elbette Anadolu dendiğinde şirketlerin hem faaliyet alanları hem de şehirleri çok değişiklik gösteriyor” diye konuşan Unan, en yüksek büyümeyi gösteren ilk 10 şirketin 7 tanesinin İç Anadolu Bölgesi’nde, 3 tanesinin ise Ege Bölgesi’nde faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Unan, açıklamasına devam ediyor: “En yüksek büyümeyi gerçekleştiren şirketleri analiz ettiğimizde öncelikle savunma ve enerji sektörüne hizmet sunan şirketler olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra veri analitiği, IoT ve güvenlik çözümleri sunan şirketler yine büyüme göstermiş. En yüksek büyüme yüzde 450’nin üzerinde. Bunun yanı sıra daha şimdiden sırlamaya girebilecek yeni şirketlerin yüzde 50’sinin Anadolu illerinden başvurduğunu söylemek mümkün.”  

Başvurular devam ediyor

BThaber adına M2S Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya, 12 Mayıs’a kadar Bilişim 500 web sitesi üzerinden başvurulabiliyor. Türk bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini detaylı bir şekilde belirleyecek olan araştırmanın sonuçları ise 4 Ağustos’ta düzenlenecek törenle açıklanacak. 

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Bilişim
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